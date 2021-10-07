Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmesi hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki faaliyetlerinden dolayı 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö'nün Selçuklu Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi.
Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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