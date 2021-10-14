Keban Kaymakamı Akbulut, Nimri köyünü ziyaret etti

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, vatandaşla buluşma toplantıları kapsamında, Nimri köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, vatandaşla buluşma toplantıları kapsamında, Nimri köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Nimri köyünde köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Akbulut, sorunların çözümü noktasında ilgili tüm kurumların gereken hassasiyeti gösterdiğini söyledi. Akbulut, koordineli bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, Özel İdare Müdürü Sadi Oruç, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hamza Doğan da yer aldı.

Keban, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Keban Kaymakamı Akbulut, Nimri köyünü ziyaret etti - Son Dakika

Son Dakika

Konya'da dizi gibi olay! Kaçırdıkları iş adamından 1.5 milyon TL fidye aldılar

Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı

Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı

Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var

Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat

Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı

Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı