Üye Girişi
Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu - Son Dakika

Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu

28.10.2021 10:06
Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesine hakim bir noktada bulunan Urartular dönemine ait Kef Kalesi'nde başlatılan kazılarda, çivi yazılı belge ve boyalar bulundu.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesine hakim bir noktada bulunan Urartular dönemine ait Kef Kalesi'nde başlatılan kazılarda, çivi yazılı belge ve boyalar bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle, Ahlat Müze Müdürü Mikail Erçek başkanlığında Adilcevaz'daki Kef Kalesi kazıları devam ediyor. 1964 yılındaki kazılardan sonra ara verilen çalışmalar, bu yıl yeniden başladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun'un bilimsel danışmanlığında yürütülen kazılarda kalenin içindeki sarayın salon bölümünde çalışmalara yoğunluk verildi. Kazılarda Urartulara ait çivi yazılı belgeler ve bazı boyalar bulduklarını söyleyen Doç. Dr. İsmail Coşkun, çalışmaların uzun bir süre devam edeceğini belirtti. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Doç. Dr. İsmail Coşkun, şöyle konuştu:

"Kazılarımıza Kef Kalesi'nin stadel bölümü olan sarayın salon bölümünde devam etmekteyiz. Buradaki devasa büyüklükteki fil ayaklarını ortaya çıkarıp, tekrardan ayağa kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu fil ayaklarından birini tekrardan ayağa kaldırdık. Kale kazısındaki önemli buluntular içerisinde Urartu mavisi olarak adlandırılan mavi bir boya, kırmızı ve sarı boyalarla bunun dışında çivi yazılı belgeler tespit ettik. Kef Kalesi Adilcevaz ilçesine hakim bir konumda inşa edilmiş. 2'nci Rusa tarafından kurulmuş bir kale. Milattan önce 7'nci yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş. 2'nci Rusa, döneminde imar faaliyetlerine önem veren önemli bir kral olmuştur. Bu dönemde çok zengin kentler inşa etmiştir. Kazılar uzun bir dönem sürecektir."


Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu
Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu
Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu
Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu
Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu
Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu
Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu
Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu
Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu
Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu
Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu
Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu
Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu
Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu
Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu

İsmail Coşkun, Adilcevaz, Turizm, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü 09:57 Beren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? 09:45 Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 09:13 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı
HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin 08:43 HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek 07:36 Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 07:34 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak
Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı 00:22 Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı 21:26 Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı

Son Dakika Haberleri
10:00 Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz
09:53 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı
09:44 Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?
09:29 Tam altın fiyatı nedir? Altın düşecek mi? Gram, çeyrek ne kadar?
09:19 Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim
09:06 Didem Soydan, ayrılık sonrası paylaştığı siyah elbisesiyle beğeni topladı
09:03 Kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
08:42 HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin
08:07 Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi
07:34 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı         
09:54
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Didem Soydan, ayrılık sonrası paylaştığı siyah elbisesiyle beğeni topladı Didem Soydan, ayrılık sonrası paylaştığı siyah elbisesiyle beğeni topladı         
09:06
Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi         
08:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek         
07:35
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı         
21:26
Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı         
20:41
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti         
15:38
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 10:12:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement