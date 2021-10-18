"Kemalpaşa Dereköy Bal Festivali" renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Dereköy'de düzenlenen festivale; Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar, Belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Karakayalı, festivalde stantları tek tek dolaşarak organik ürünlerin tadına baktı.

"AMACIMIZ KEMALPAŞA'YI İZMİR'İN YILDIZI YAPMAK"

Katılımın yoğun olduğu festivalde kooperatifleşme vurgusu yapan Başkan Rıdvan Karakayalı, "İzmir Büyükşehir Belediyemiz, Kemalpaşa'daki kooperatiflerimizi her zaman destekledi. Sayın Tunç Soyer de kooperatifçilikle ilgili çalışmaları artırarak sürdürüyor. İzmir'imizi tarımda geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Kemalpaşa'daki kooperatiflerimiz ürettiklerini belediyelerimiz aracılığıyla halkımıza ulaştıracak. 6 yıldır sürdürdüğümüz bal festivalinin yanı sıra diğer köylerimizde de festivaller düzenleyerek Kemalpaşa'mızı en iyi şekilde tanıtacağız. Yerel yönetimler olarak çiftçimizin, üreticimizin, kooperatiflerimizin her zaman yanlarında olacağız. Amacımız Kemalpaşa'mızı, İzmir'in yıldızı yapmak" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİCİ PAZARI İLE İÇ TURİZM CANLANACAK"

Konuşmasında Kemalpaşalı üretici vatandaşlara seslenen Başkan Karakayalı, "Kemalpaşa Belediyesi olarak üreticilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız. Yakın zamanda açılacak üretici pazarı ile iç turizmi canlandırarak Kemalpaşa'yı kalkındıracağız. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Festival, Halk Oyunu Ekipleri gösterileri, Harun Atmaca, Grup Mira, Fatoş Kadıoğlu ve Kemal Özgün'ün konserleriyle son buldu.