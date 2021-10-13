Lüleburgaz ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.

Lüleburgaz Kaymakamlığınca, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen toplantıya kurum müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Kurum müdürleri, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi. Toplantıda vatandaşların ihtiyaçları hakkında da bilgiler verildi.

Toplantının ardından muhtarlara "Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi" verildi.

MHP belde başkanlığına Alkız getirildi

MHP Evrensekiz belde başkanlığı görevine Mustafa Alkız getirildi.

MHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığında düzenlenen yönetim kurulu toplantısında Evrensekiz MHP Belde Başkanı Birol Özbay, görevini belde başkanlığına atanan Mustafa Alkız'a devretti.

Toplantıda önceki belde başkanı Özbay'a görev ve hizmetlerinden dolayı MHP İlçe Başkanı İlkay Karataş tarafından plaket verildi.

MHP İlçe Başkanı Karataş yeni belde başkanlığına getirilen Alkız'a görevinde başarılar dileyerek, "Beldemize, ilçemize ve ilimize hayırlı olsun. Çalışmalarımıza ilk günkü azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Göreve gelen yeni yönetim kuruluna başarılar dilerim." diye konuştu.