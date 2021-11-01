Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında lösemide en önemli tedavinin moral olduğunu belirtti.

Lösemili Çocuklar Haftası'nın minicik bedenlerde olan kocaman yüreklerin sevgi ile kucaklaşacağı toplumsal farkındalığın oluşturulacağı bir hafta olduğunu ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bu da umutları yeşerten bir olgudur. Mutluluk en önemli ilaçlardan birisidir, onları mutlu ederek ve onlara destek olarak bu hastalığı yenebileceklerini bilmeliyiz.

Biliyoruz ki bu hastalıklarda en önemli tedavi moraldir. Bizlerde onların morallerini yükseltmek umutlarını yeşertmek için elimizden geleni yapmalıyız. Her şeyden önce bu bizim insani ve vicdani bir görevimizdir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın Lösemi ile mücadelelerinde yanlarındayız."

Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Kırklareli'nde Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Usta başkanlığında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Usta, çocukların korunmasına yönelik tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Toplantı görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.