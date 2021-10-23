Kırşehir'de hırsızlık yapan zanlı Ankara'daki eğlence mekanında yakalandı - Son Dakika

Kırşehir'de yakınının düğününe giden kişinin evindeki çelik kasadan para ve altınları çalan zanlı, Ankara'daki eğlence mekanında yakalanarak tutuklandı.

Merkez Bağbaşı Mahallesi'nde yaşayan Y.A, yakınının düğünü için gittiği İstanbul'dan döndüğünde evindeki çelik kasanın açıldığını ve içindeki 55 bilezik, 120 çeyrek altın, 18 Reşat altını, 20 bin avro ve bir miktar paranın çalındığını görünce polise haber verdi.

Olayın failinin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini incelemeye aldı.

Çalışmayı derinleştiren ekipler, 396 saatlik görüntülerden olay gecesi evden çıkan kişinin kamyonete binerek uzaklaştığını tespit etti. Aracın tali ve köy yollarını kullanarak Ankara'ya gittiğini belirleyen ekipler, hırsızlık zanlısı H.H.İ'yi Ankara'daki eğlence merkezinde yakaladı.

Kırşehir'e getirilen H.H.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.