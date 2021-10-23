Bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Mevlana Mahallesi 859 Sokak'ta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, E.G. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, çevik kuvvet polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.