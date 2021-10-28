KOZAN'DA ŞEHİTLER İÇİN FİDAN DİKİLDİ - Son Dakika

ADANA'nın Kozan Belediyesi, şehitler adına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 170 adet keçiboynuzu fidanı dikildi.

Tavşantepe Mahallesi'nde belediyeye ait arazideki etkinliğe Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan, şehit aileleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Kazım Özgan, "Kozanlı şehitlerimizin adını burada ektiğimiz keçiboynuzu fidanlarına verdik. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vatan toprakları şehitlerimizin kanıyla sulandı. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ise, "Şehit ailelerimizle birlikte, fidanlarımızı topraklarla buluşturacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Düşüncesinden uygulanmasına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehit ailelerimiz bizim başımızın tacıdır. Devletin tüm imkanları onların emrindedir. Bizlerde onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Cumhuriyetimizin kuruluşundan korunmasına kadar, emeği geçen başta gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, tüm gazilerimiz minnetle anıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 65'i Kozanlı 170 şehit adına alana keçiboynuzu fidanı dikildi.