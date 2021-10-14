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İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcilerden detaylar
İsrail polisinin Filistinlilere biber gazı atması
Bazı Filistinlilerin gözaltına alınması
Filistinlilere tazyikli su sıkılması
Filistinlilerin slogan atması
Yahudi yerleşimci çocuktan detay KUDÜS - Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı yakınında toplanan bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ırkçı söylemlerde bulunarak kışkırtmaya çalıştı. Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilere tepki göstermesi üzerine iki taraf arasında gerginlik yaşandı. İsrail güçleri, Filistinlilere müdahale etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kudüs'te gerginlik - Son Dakika