Kulüp Başkanı Güzgülü Harun Erdenay'ı konuk etti - Son Dakika

Türkiye Basketbol Federasyonu olağan seçim genel kurulunda Federasyon Başkanlığına adaylığını açıklayan Harun Erdenay, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ve beraberindeki heyet ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü'ne ziyarette bulundu.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Bora Çaylan ve Gökmen Aytaç da yer aldı. Ziyaretleri nedeniyle Harun Erdanay ve beraberindeki heyete teşekkürlerini ileten Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, konuklarına çeşitli hediyeler takdim etti.