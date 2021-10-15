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Kumluca'da kask ve plaka takmayana af yok - Son Dakika

Kumluca'da kask ve plaka takmayana af yok

15.10.2021 14:32
Kumluca'da kask ve plaka takmayana af yok

Antalya'nın Kumluca İlçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçe merkezinde motosikletlere yönelik denetimlerini arttırdı.

Antalya'nın Kumluca İlçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçe merkezinde motosikletlere yönelik denetimlerini arttırdı.

İlçede yaşanan trafik kazalarının yaklaşık yüzde 30'unun motosikletlerin karıştığı kazalardan meydan gelmesi ve ilçe merkezindeki ses kirliliğine neden olduğu için motosikletlerin denetimine İlçe Emniyet Müdürü Erol Şen, bizzat katıldı. Ekipler, özellikle motosiklet sürücülerinin, alkol kullanmamasına, kask takmasına ve plakasının olması üzerinde duruyor.

Denetimlerle ilgili konuşan Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Erol Şen, "Kask, kazalarda en az yüzde 80 koruyucu oluyor. O yüzden kask kullanımına önem veriyoruz. Ehliyet ve sigorta yoksa zaten motosikletlerin bağlanma nedenidir. Hemen oto parka çekeriz. Ancak, kasksız ve plakasız sürücülere de ceza kaçınılmazdır. Biz polis ekipleri olarak, çok bir şey istemiyoruz. Bizim derdimiz vatandaşımızın mal ve can güvenliğini sağlamaktır. Ehliyetsiz ve sigortasız trafiğe çıkmak yasak. Vatandaşımız eğer bunlar var da trafiğe çıkıyorsa, mutlaka kask takacak. Plaka takacak ve alkollü motosiklet kullanmayacak. Yoksa affımız olmaz. Ceza kaçınılmaz olur" dedi. - ANTALYA

Kumluca'da kask ve plaka takmayana af yok
Kumluca'da kask ve plaka takmayana af yok
Kumluca'da kask ve plaka takmayana af yok
Kumluca'da kask ve plaka takmayana af yok

Trafik Denetleme, Hisarcık, Antalya, Kumluca, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumluca'da kask ve plaka takmayana af yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kumluca'da kask ve plaka takmayana af yok - Son Dakika
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