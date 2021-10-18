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Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi - Son Dakika

Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

18.10.2021 14:15

Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi Bartın ve Kastamonu illerinin sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi.

Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

BARTIN - Bartın ve Kastamonu illerinin sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi. Milli parkın içindeki fotokapanlar sayesinde ayı, kurt, karaca ve yaban kedisi gibi hayvanların yanı sıra ilk kez bir kızıl geyik görüntülendi.

2000 yılında Milli park olarak ilan edilen ve Türkiye'de korunması gerekli 9 sıcak noktadan biri olmasının yanı sıra Türkiye'nin ilk pan parkı konumundaki Küre Dağları Milli Parkı'nda yaban hayatı fotokapanlara yansıdı.

Avrupa'da korunması gereken 100 Orman Sıcak Noktası içinde yer alan, Bartın ve Kastamonu sınırlarındaki 37,753 hektar büyüklüğündeki milli park; akarsu, çayır ve mera, maki, kayalık alanlar ve mağaralar, kıyı ve geleneksel tarım alanları gibi ana ekosistem tipleriyle birlikte 157 endemik bitki türü ve bunlar içinde nesli tehlike altında olan 59 bitki taksonunu barındırırken birçok yaban hayvanına da ev sahipliği yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Bartın Şube Müdürlüğü ekiplerince Küre Dağları Milli Parkı'na, fauna çeşitliğini araştırmak için 11 fotokapan yerleştirildi.

Yaklaşık bir yıl önce yerleştirilen fotokapanlara ayı, geyik, karaca, kurt sürüsü, yaban domuzları ve yaban kedisinin görüntüleri yansıdı.

Fotokapanlara bir kızıl geyiğin görüntüsünün ilk kez yansıması da heyecan oluşturdu.

Fotokapanlar, Kastamonu, Bartın, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi - Son Dakika
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