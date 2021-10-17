KURYEYİ BACAĞINDAN VURDU, 'TETİKÇİ' İDDİASINDA BULUNDU - Son Dakika

BOLU'da, siparişi götürmek için verilen adresi bulmaya çalışan çiğ köftecide kuryelik yapan A.Y.'yi (19) ayağından vuran Cuma A.(23) adliyeye sevk edildi. A.Y., Cuma A.?yı tanımadığını belirtirken, Cuma A. ise A.Y.'nin husumetli olduğu kişilerin tetikçisi olduğunu öne sürdü.

Olay, saat 00.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Okur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir çiğ köftecide kurye olarak çalışan A.Y., motosikletiyle sipariş için gittiği adresi bulamadı. A.Y., sokakta adresi aradığı sırada Cuma A.'nın yanından 2 kez motosikletiyle geçti. Cuma A., kurye A.Y.'yi husumetli olduğu kişilerin tetikçisi sandı. Cuma A., tabanca ile 4 el ateş açtıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan biri A.Y.'nin ayağına isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Yaralanan A.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan incelemede kurye A.Y.'de herhangi bir silaha rastlanmadı. Olay yerinden kaçan Cuma A. ise polis tarafından yakalandı. Cuma A. emniyetteki ifadesinde kuryenin husumetlileri tarafından kendisine gönderilen bir tetikçi olduğunu iddia etti.

HEDEF ALARAK ATEŞ ETTİ

Hastanedeki tedavisinin ardından ifade veren A.Y. ise, bir çiğ köfte siparişini götürmek üzere adres aradığını belirterek, Sokak üzerinde siyah giyimli erkek ile yanında bir kadın yürüyorlardı. Ben bu şahısların yanından geçtim sokağa doğru gittim. Sokağın sonuna doğru gittim. Sokağın sonuna doğru gittiğimde sokak numarası büyüdüğü için sipariş aldığım binanın sokağa giriş yaptığım yerde olduğunu anlayınca tekrar dönüş alarak yukarıya doğru bina numaralarına bakarak devam ettim. Sokak içerisinde eşkalini verdiğim şahıslar yürümeye devam ediyordu. Ben bu şahıslarla hiç göz göze gelmedim. Sipariş aldığım bina numarasını aramaya devam ediyordum. Ben motosikletimle hareket halinde iken aniden 3 el silah sesi duydum. Kafamı çevirdiğimde ise kendisini daha önce hiç görmediğim ve tanımadığım eşkalini verdiğim erkek şahıs iki eliyle silahı benim ayağıma doğru hedef alır vaziyette bir el daha ateş etti. Beni vuran Cuma A'yı tanımam. Benim bu şahısla kesinlikle husumetim yoktur. Kendisinden şikayetçiyim.? dedi.

'BENİ VURMAYA GELDİ'

Cuma A. ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Cuma A. adliyeye getirildiği sırada, gazetecilerin Sizi tanımadığını söylüyor. Yanlışlıkla mı vurdunuz? sorusuna, Hayır. Beni vurmaya geldi. Ben de vurdum diye cevap verdi.