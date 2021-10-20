Kuzey Koreli mahkum Çin'deki hapishaneden firar etti - Son Dakika

- Kuzey Koreli mahkum Çin'deki hapishaneden firar etti

PEKİN - Çin'in Jilin eyaletinde pek çok suçtan 10 yıl hapis cezası alan Kuzey Koreli mahkum hapishaneden firar etti.

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Jilin eyaletinde 18 Ekim'de Kuzey Koreli mahkum hapishaneden firar etti. Yetkililer, firarinin yasadışı sınır geçişi ve silahlı soygun da dahil olmak üzere pek çok suçtan 2014 yılında 10 yıl hapis cezası alan 39 yaşındaki Zhu Xianjian olduğunu açıklandı.

Çin mahkemesi kayıtlarına göre, Zhu 2013 Temmuz'da yasadışı yollardan Çin'e girişinin ardından 3 eve soygun için girdiği ve bir kişi bıçakla yaraladığı ve iki günden kısa sürede güvenlik güçleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Ağustos 2023'te serbest bırakılması planlanan Zhu'nun, cezasını tamamladıktan sonra Kuzey Kore'ye sınır dışı edilmesi planlanıyordu. Birçok Kuzey Koreli sığınmacı uluslararası hukuka göre mülteci olarak kabul edilirken, Çin ise onları yasadışı göçmen olarak nitelendiriyor. Çin, uzun zamandır müttefiki olan Kuzey Kore'ye anlaşma uyarınca geri gönderiyor.

Zhu'nun hapishaneden kaçtığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Zhu'yu arama çalışmaları devam ediyor.