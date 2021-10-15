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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

15.10.2021 08:59
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 525 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 602 bin 99'a yükseldi, 14 bin 288 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 612 bin 237'ye çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 758 bin 597 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 381 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 825 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 283 bin 574, vaka sayısı 3 milyon 744 bin 574, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 103 bin 138 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 33 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 759'a çıktı.

Son 24 saatte 1387 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 977 bin 43'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 820 bin 423'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 52 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 115 bin 633'e, 1350 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 270 bin 3'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 136 bin 463'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Guatemala

Guatemala'da, son 24 saatte 27 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 14 bin 204'e, vaka sayısı 1412 artışla 584 bin 613'e çıktı.

Virüs tespit edilen 555 bin 993 kişi sağlığına kavuştu.

Kosta Rika

Kosta Rika'da, son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 6 bin 771'e yükseldi.

Vaka sayısının 1050 artarak 550 bin 134'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 468 bin 136 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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