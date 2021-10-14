Lübnan'daki çatışmaların ardından ulusal yas ilan edildi - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerine yönelik ateş açılması sonucu çıkan çatışmalarda 6 kişinin hayatını kaybetmesi, en az 30 kişinin yaralanmasının ardından Lübnan Başbakanı Najib Mikati ulusal yas ilan etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar'ın görevden alınması için protesto gösterisi düzenleyen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçileri üstüne ateş açılmasının ardından çıkan çatışmalarda 6 kişinin hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi de yaralanmıştı. Lübnan Başbakanı Najib Mikati sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yarın Beyrut'ta yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybedenler için ulusa yas ilan edildiğini duyurdu.

KESKİN NİŞANCILAR PROTESTOCULAR HEDEF ALDI

İçişleri Bakanı Bassam Mevlevi ise yaptığı açıklamada, keskin nişancıların ateş açtığını ve insanların kafalarını hedef aldığını aktardı. Mevlevi, çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin hepsinin Şii olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Michel Aoun, saldırganların yargılanacağına dair söz vererek, "Silahların bir kez daha Lübnanlı rakipler arasında iletişim aracı olması kabul edilemez" dedi. Eski Başbakan Saad Hariri ise, şiddetin iç savaşı hatırlattığını ve "her düzeyde kabul edilemez" olduğunu aktardı.

EMEL HAREKETİ, LÜBNAN GÜÇLERİNİ SUÇLADI

Emel Hareketi, Suudi Arabistan ile yakın bağları olan Hristiyan partisi Lübnan Güçlerini (LF) saldırıyı düzenlemekle suçladı. LF, suçlamaları reddederek, Emel Hareketi'nin Yargıç Bitar'a karşı düzenlediği protestoyu ve şiddet olaylarını kınadı.

BEYRUT LİMANI SORUŞTURMASI RAFA KALDIRILABİLİR

Hizbullah ve müttefiklerinin Yargıç Bitar'ın Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmaya devam etmesinin ülkeyi böleceği yönündeki açıklamalarının ardından patlak veren şiddet olayları nedeniyle şiddet olaylarını engellemek için soruşturmanın rafa kaldırılmasından korkuluyor.

BEYRUT LİMANI PATLAMASI

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 210 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut'ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti. Meydana gelen patlamanın ardından olaya ilişkin ilişkin başlatılan soruşturmayı yürüten ilk Yargıç Fadi Sawan'ın şubat ayında görevden alınmış, yerine Yargıç Tarek Bitar atanmıştı. Bitar, temmuz ayında eski Başbakan Hassan Diyab ve bazı üst düzey yetkilileri ifadeye çağırmıştı. Sonrasında, meclise 3 eski bakanın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden bir mektup gönderen Bitar, soruşturma kapsamında eski Maliye Bakanı Ali Hassan Khalil, eski İçişleri Bakanı Nouhad Al-Machnouk ile eski Bayındırlık Bakanı Youssef Finianos'u sorgulamak istemişti. Diyab hakkında mahkemeye getirilmesi kararı çıkaran yargıç Bitar, ifadeye gelmeyen eski Bakan Finianos hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.

-İHA-