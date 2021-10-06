Malatya'da ev yangınında 3 çocuk yaralandı - Son Dakika

Malatya'da bir evde çıkan yangında 5 yaşından küçük 3 kardeş yaralandı. Annenin uyuya kaldığı yangında çocukların imdadına komşular yetişti.

Olay, 11.30 sıralarında Battalgazi ilçesine Bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Nakkaş Sokakta bulunan 6 katlı bir apartmanın birinci katında ikamet eden Z.K.'ya ait dairede henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde uyuya kalan anne S.K.'nın fark etmediği yangın komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Kısa sürede söndürülen yangında üç kardeş E.K. (4), A.K. (3) ile 9 aylık Y.S.K. yaralandı. Yaralı kardeşler çevredekilerin yardımıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri burada yapılan kardeşlerden 2'si Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerin ikamette inceleme yaptığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA