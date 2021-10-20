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Maltepe'de Çamaşırcı Deresi'nin lağım kokusu ve çöpü esnafı vurdu - Son Dakika

Maltepe'de Çamaşırcı Deresi'nin lağım kokusu ve çöpü esnafı vurdu

20.10.2021 10:12
Maltepe'de Çamaşırcı Deresi'nin lağım kokusu ve çöpü esnafı vurdu

Ataşehir'den başlayarak Maltepe sınırları içerisine uzanan Çamaşırcı Deresi'nin suyu çekildi.

Ataşehir'den başlayarak Maltepe sınırları içerisine uzanan Çamaşırcı Deresi'nin suyu çekildi. Geriye lağım kokusu ve çöpler kaldı. Kokudan dolayı yoldan geçen vatandaşların ve müşterilerin rahatsız olduğunu belirten çevre esnafı ise çözüm bulunmasını isteyerek duruma tepki gösterdi.

Ataşehir'den başlayıp Maltepe sınırları içerisine uzanan Çamaşırcı Deresi'nden gelen lağım kokusu, çevre esnafının tepkisine yol açtı. Dereden gelen yoğun koku sonrası müşterilerinin azaldığını belirten esnaf, konuyla ilgili şikayette bulunmalarına rağmen henüz bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti. Yetkililerin duruma müdahale etmesini isteyen vatandaşlar, kokunun yanı sıra çöplüğe dönen derenin temizlik işlemlerinin de çevre esnafı tarafından yapıldığını belirterek duruma tepki gösterdi.

"YOLDAN GEÇEN BURNUNU TUTARAK GEÇİYOR"

Deredeki çöpleri kendilerinin topladığını belirten çevre esnaflarından Ergül Çakırcı, "Biz bu konuda mağduriyet yaşıyoruz. Müşteri mekanlarda oturmak istemiyor. Esnafı bir kenara bırakalım, yoldan geçen vatandaş bile burnunu tutarak geçiyor. Kokuya karşı camları kapatarak önlem almaya çalışıyoruz. Buraya gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri sözde çalışma yapmak için geliyor. İşin sonunda değişen bir şey olmuyor. Derenin kokusuyla birlikte içerisi de çöplüğe döndü. Esnaf olarak çöpleri biz topluyoruz. Bu koku ve çöpe bir türlü çare bulamadılar" diye konuştu.

"MÜŞTERİLER KOKUDAN BURAYA GELMEK İSTEMİYOR"

Bir diğer esnaf Cumali Engin ise "Derenin kokusu bir türlü gitmiyor. Çok defa konuyla ilgili şikayette bulunduk. Geri dönüş alamadık. Yaz aylarında koku iyice artıyor. Lodos olduğu zaman zaten burada durulmuyor. Kokudan kimse burada müşteri alamıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arada geliyor, temizlediğini söylüyor ancak ortada bir şey yok" dedi.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

Maltepe'de Çamaşırcı Deresi'nin lağım kokusu ve çöpü esnafı vurdu
Maltepe'de Çamaşırcı Deresi'nin lağım kokusu ve çöpü esnafı vurdu
Maltepe'de Çamaşırcı Deresi'nin lağım kokusu ve çöpü esnafı vurdu
Maltepe'de Çamaşırcı Deresi'nin lağım kokusu ve çöpü esnafı vurdu
Maltepe'de Çamaşırcı Deresi'nin lağım kokusu ve çöpü esnafı vurdu
Maltepe'de Çamaşırcı Deresi'nin lağım kokusu ve çöpü esnafı vurdu
Maltepe'de Çamaşırcı Deresi'nin lağım kokusu ve çöpü esnafı vurdu

Ataşehir, Maltepe, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de Çamaşırcı Deresi'nin lağım kokusu ve çöpü esnafı vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de Çamaşırcı Deresi'nin lağım kokusu ve çöpü esnafı vurdu - Son Dakika
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