Cumhuriyet konserinde Fatma Turgut sahne aldı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sanatçı Fatma Turgut konser verdi.
Turgutlu Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Çetin Akın da konseri izleyenler arasında yerini aldı.
Akın, sanatçı Turgut'a teşekkür ederek, kendisi adına Ege Orman Vakfına fidan bağışında bulunacaklarını bildirdi.
Kaynak: AA
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