Üye Girişi
MARMARİS'TE PHOENİX ANTİK KENTİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK - Son Dakika

MARMARİS'TE PHOENİX ANTİK KENTİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK

15.10.2021 12:38
MARMARİS'TE PHOENİX ANTİK KENTİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi kırsal Taşlıca Mahallesi'ndeki Phoenix Antik Kenti'nde, 3 boyutlu haritalama ve belgeleme çalışmaları tamamlandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi kırsal Taşlıca Mahallesi'ndeki Phoenix Antik Kenti'nde, 3 boyutlu haritalama ve belgeleme çalışmaları tamamlandı. Proje koordinatörü Dr. Asil Yaman, "Yörede 13'üncü yüzyılda hüküm süren ve kendilerini 'sahillerin sultanı' olarak addeden Menteşe Beyliği ve Osmanlı dönemine dair veriler elde ettik" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni, Marmaris Ticaret Odası'nın (MTO) girişimiyle ilçenin 48 kilometre kırsalındaki Phoenix Antik Kenti'nde, Pensilvanya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Dr. Asil Yaman başkanlığında 2021'de başlayan 3 boyutlu haritalama ve belgeleme çalışmaları tamamlandı. MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, Phoenix Antik Kenti'nde yapılan arkeolojik çalışmaların devam etmesinin Marmaris'in kültür ve tarihine ışık tutabilmesi için oldukça önemli olduğunu belirtti.

'BİR KÜLTÜR ROTASI OLUŞTURACAĞIZ'

Ayhan, "Marmaris sınırları içinde yer alan antik kentlerin turizme kazandırılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Tarihi 12 bin yıl öncesine dayanan ve her dönemin en önemli liman kentlerinden biri olan Marmaris'in, kültürel mirasına sahip çıkma adına arkeolojik ve tarihi projelerin her zaman destekçisiyiz. Phoneix Antik Kenti, diğer antik kentlerimiz gibi giderek artan bir öneme kavuşacak. Önümüzdeki yıllarda antik kentler arasında bir kültür rotası oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

'KENTİN AKROPOLÜNE ODAKLANDIK'

Proje koordinatörü Dr. Asil Yaman, Phoenix'teki arkeolojik çalışmaların ilk yılında kentin akropolü olan Hisartepe, Nekropol ve kutsal alanlarına odaklanıldığını söyledi. Kentin 3 boyutlu haritaları çıkarılarak mimari belgeleme çalışmalarının tamamlandığını aktaran Dr. Yaman, Athena, Zeus ve Dionysos gibi daha önceden yeri bilinmeyen kutsal alanların tespitinin kolaylaştığını belirtti.

'BÖLGENİN TÜRK DÖNEMİNİ AYDINLATMASINI HEDEFLİYORUZ'

Dr. Yaman şunları söyledi:

"Phoenix'te sürdürülen yüzey araştırmaları süresince yalnızca antik dönem kültür varlıklarına değil, aynı zamanda bölgenin Orta Çağ ve Osmanlı dönemine de odaklandık. Yörede 13'üncü yüzyılda hüküm süren ve kendilerini 'sahillerin sultanı' olarak addeden Menteşe Beyliği ve Osmanlı dönemine dair veriler elde ettik. Çalışmaların devamında, yöre halkının modern Taşlıca köyü öncesinde, Sindili Ovası'nda Aşağı ve Yukarı Fenaket köylerinde yaşadıklarını tespit ederek bu alanda çok sayıda konut, mezar, eski cami ve imaret gibi farklı nitelikte yapılar bulduk. Önümüzdeki yıllarda sürdürülecek olan çalışmaların bölgenin Türk dönemini aydınlatmasını hedefliyoruz."

ÇOCUKLARA KÜLTÜREL MİRAS EĞİTİMİ

Öte yandan Phoenix Arkeoloji Projesi kapsamında, yaşadıkları kültürel çevreyi tanıma ve sahip çıkma kazanımlarının verilmesini amacıyla Söğüt ve Taşlıca köylerindeki çocuklara yaratıcı drama ve kültürel miras eğitimleri yapıldı. İlk ve ortaokul öğrencilerine de Akdeniz Koruma Derneği ile iş birliğinde, yörenin fauna ve florasını tanıtmayı amaçlayan ekoloji seminerleri düzenlendi.

MARMARİS'TE PHOENİX ANTİK KENTİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK
MARMARİS'TE PHOENİX ANTİK KENTİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK
MARMARİS'TE PHOENİX ANTİK KENTİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK
MARMARİS'TE PHOENİX ANTİK KENTİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK
MARMARİS'TE PHOENİX ANTİK KENTİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK
MARMARİS'TE PHOENİX ANTİK KENTİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK
MARMARİS'TE PHOENİX ANTİK KENTİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK

Marmaris, Phoenix, Osmanlı, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARİS'TE PHOENİX ANTİK KENTİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi 12:29 75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi 12:24 Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü 12:07 Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü
Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü 11:48 Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu 11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi 11:06 Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı 10:28 BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi 10:23 AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi

Son Dakika Haberleri
12:48 Boşandığı karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran baba, İran'a gitmek üzereyken yakalandı
12:26 Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak
12:23 Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi
12:21 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti
12:06 Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü
11:52 Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi
11:47 Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü
11:45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık
11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu
11:22 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi
Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz         
12:50
Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak         
12:26
Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti         
12:22
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi         
11:32
Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi         
11:23
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı         
16:53
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 13:10:21. #1.13#
SON DAKİKA: MARMARİS'TE PHOENİX ANTİK KENTİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement