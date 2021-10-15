MARMARİS'TE PHOENİX ANTİK KENTİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi kırsal Taşlıca Mahallesi'ndeki Phoenix Antik Kenti'nde, 3 boyutlu haritalama ve belgeleme çalışmaları tamamlandı. Proje koordinatörü Dr. Asil Yaman, "Yörede 13'üncü yüzyılda hüküm süren ve kendilerini 'sahillerin sultanı' olarak addeden Menteşe Beyliği ve Osmanlı dönemine dair veriler elde ettik" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni, Marmaris Ticaret Odası'nın (MTO) girişimiyle ilçenin 48 kilometre kırsalındaki Phoenix Antik Kenti'nde, Pensilvanya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Dr. Asil Yaman başkanlığında 2021'de başlayan 3 boyutlu haritalama ve belgeleme çalışmaları tamamlandı. MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, Phoenix Antik Kenti'nde yapılan arkeolojik çalışmaların devam etmesinin Marmaris'in kültür ve tarihine ışık tutabilmesi için oldukça önemli olduğunu belirtti.

'BİR KÜLTÜR ROTASI OLUŞTURACAĞIZ'

Ayhan, "Marmaris sınırları içinde yer alan antik kentlerin turizme kazandırılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Tarihi 12 bin yıl öncesine dayanan ve her dönemin en önemli liman kentlerinden biri olan Marmaris'in, kültürel mirasına sahip çıkma adına arkeolojik ve tarihi projelerin her zaman destekçisiyiz. Phoneix Antik Kenti, diğer antik kentlerimiz gibi giderek artan bir öneme kavuşacak. Önümüzdeki yıllarda antik kentler arasında bir kültür rotası oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

'KENTİN AKROPOLÜNE ODAKLANDIK'

Proje koordinatörü Dr. Asil Yaman, Phoenix'teki arkeolojik çalışmaların ilk yılında kentin akropolü olan Hisartepe, Nekropol ve kutsal alanlarına odaklanıldığını söyledi. Kentin 3 boyutlu haritaları çıkarılarak mimari belgeleme çalışmalarının tamamlandığını aktaran Dr. Yaman, Athena, Zeus ve Dionysos gibi daha önceden yeri bilinmeyen kutsal alanların tespitinin kolaylaştığını belirtti.

'BÖLGENİN TÜRK DÖNEMİNİ AYDINLATMASINI HEDEFLİYORUZ'

Dr. Yaman şunları söyledi:

"Phoenix'te sürdürülen yüzey araştırmaları süresince yalnızca antik dönem kültür varlıklarına değil, aynı zamanda bölgenin Orta Çağ ve Osmanlı dönemine de odaklandık. Yörede 13'üncü yüzyılda hüküm süren ve kendilerini 'sahillerin sultanı' olarak addeden Menteşe Beyliği ve Osmanlı dönemine dair veriler elde ettik. Çalışmaların devamında, yöre halkının modern Taşlıca köyü öncesinde, Sindili Ovası'nda Aşağı ve Yukarı Fenaket köylerinde yaşadıklarını tespit ederek bu alanda çok sayıda konut, mezar, eski cami ve imaret gibi farklı nitelikte yapılar bulduk. Önümüzdeki yıllarda sürdürülecek olan çalışmaların bölgenin Türk dönemini aydınlatmasını hedefliyoruz."

ÇOCUKLARA KÜLTÜREL MİRAS EĞİTİMİ

Öte yandan Phoenix Arkeoloji Projesi kapsamında, yaşadıkları kültürel çevreyi tanıma ve sahip çıkma kazanımlarının verilmesini amacıyla Söğüt ve Taşlıca köylerindeki çocuklara yaratıcı drama ve kültürel miras eğitimleri yapıldı. İlk ve ortaokul öğrencilerine de Akdeniz Koruma Derneği ile iş birliğinde, yörenin fauna ve florasını tanıtmayı amaçlayan ekoloji seminerleri düzenlendi.