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"Medeniyetler beşiği" Patara'nın ziyaretçi sayısı artıyor - Son Dakika

"Medeniyetler beşiği" Patara'nın ziyaretçi sayısı artıyor

30.10.2021 11:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara Yılı ilan etmesinin ardından bilinirliği artan Antalya'nın Kaş ilçesindeki antik kentin ziyaretçi sayısı yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara Yılı ilan etmesinin ardından bilinirliği artan Antalya'nın Kaş ilçesindeki antik kentin ziyaretçi sayısı yükseldi.

Patara Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, AA muhabirine, Patara Yılı ilanının bölge için ivme oluşturduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a şükran duyduklarını dile getiren Işık, Patara'nın bir marka haline geldiğini vurguladı.

Bu durumu antik kente gelen ziyaretçi sayılarından anlayabildiklerini belirten Işık, "Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün verilerine göre, geçen yıl eylül sonu itibarıyla ziyaretçi sayısı 257 bin 561 olmuştu. Bu yıl ise aynı dönemdeki ziyaretçi sayısı 100 binlik artışla 355 bine çıktı. Ayrıca ören yerlerimizin dışındaki özellikle kum tepelerimiz de inanılmaz bir ziyaretçi akınına uğradı. Buradaki sayının 250 veya 400 bine ulaştığını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Nero hamamı kazısı tamamlandı

Işık, sene boyunca devam edilen kazı çalışmalarının bu yıl iki bölgede gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bunlardan birinin kent kapısının hemen yanında yükselen Tepecik mevkisinde yapıldığını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Burada Gençlik ve Spor Bakanlığının gönüllü programından yararlanarak öğrencilerle çalıştık. Kazılarda milattan önceki yıllara ait bulgular çıkmaya devam etti. İkinci kazı alanımız da İmparator Nero tarafından yaptırılan ve çok uzun yıllar bu kente hizmet eden bir hamam yapısı. Bunun içerisinin kazısını tamamladık. Surla arasındaki bölgeyi, sütunlu caddeye ve liman caddesine kadar birleştirmeyi düşünüyoruz. Bunu tamamlarsak bu yılki çalışmalarımızın da sonuna geleceğiz."

Patara'da süren restorasyonlara da değinen Işık, şu anda iki büyük çalışma yapıldığını söyledi.

Işık, bunlardan birinin deniz feneri, diğerinin ise Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Telsiz Telgraf İstasyonu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Deniz feneri, en kapsamlı ve en zor restorasyon çalışmalarından birisi. Çok yeni yöntemler kullanılıyor. Gelecek yıl ağustos veya eylülde tamamlanacağını öngörüyoruz. Telsiz Telgraf İstasyonu ise müzeleştirilme çalışmasına doğru yol alıyor. Olağanüstü değere sahip deniz feneri ve Telsiz Telgraf İstasyonu'nun restorasyonu tamamlandığında ülkemize çok kıymetli, çok önemli, dünya çapında ses getirecek eserler kazandırılmış olacak. Patara deniz fenerinin üzerinde ışık çaktığını görmek benim için gerçekten mutluluk verici olacak."

Recep Tayyip Erdoğan, Havva İşkan Işık, cumhurbaşkanı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Medeniyetler beşiği' Patara'nın ziyaretçi sayısı artıyor - Son Dakika


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