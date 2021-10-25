Mersin'de ehliyet sınavında düzenekle kopya çekmeye çalışan kişi yakalandı - Son Dakika

Mersin'de ehliyet sınavında düzenekle kopya çekmeye çalışan kişi yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde ehliyet sınavında elbisesine gizlediği düzenekle kopya çekmeye çalışan kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ehliyet sınavında elbisesine gizlediği düzenekle kopya çekmeye çalışan kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke E-Sınav Merkezindeki ehliyet sınavına giren M.M'nin durumundan şüphelenen gözetmenler durumu polise bildirdi. Ekipler, M.M'nin üzerinde, korse içerisinde taşınabilir modem, kredi kartına yerleştirilmiş telefon düzeneği, yaka düğmesine gizlenmiş kamera ve kulak içi kablosuz kulaklık bulunduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.M. hakkında adli işlem başlatıldı.

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