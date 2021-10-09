Mersin'de ev hanımı atık malzemeleri sanata dönüştürüyor - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde ev hanımı İlknur Tezcan çöpe atacağı geri dönüşüm malzemelerini sanata dönüştürüyor.

İlknur Tezcan, evde boşalan meşrubat şişelerini, gazete kağıtlarını, karton ve plastik ürünleri, ambalaj malzemeleri ve kumaş parçalarını çöpe atmak yerine bu malzemeleri şekillendirerek, biblolar, hediyelik eşyalar ve süs eşyaları üretiyor.

Bu ürünleri şimdi ise satarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu belirten Tezcan, "Ben 10 yıllık evli ve 3 yaşında bir çocuk annesiyim. Asıl mesleğim web tasarımcılık olduğu halde evde zaman buldukça arkadaşlarıma, dostlarıma hediye etmek üzere başladığım evde çöpe gidecek olan geri dönüşüm malzemelerinden süs eşyaları, bibloları şimdi daha da geliştirerek aile bütçesine katkıda bulunuyorum. Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Burada hem geri dönüşüm malzemelerinin doğayı kirletmesini engelliyor, hem zamanımı değerlendiriyor, hem de aile bütçesine katkıda bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Tezcan, eşinin ve arkadaşlarının kendisine bu konuda destek olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu konuda en büyük destekçim eşim oldu. Sana bir atölye kuracağım demişti. Henüz öyle profesyonel bir atölyem yok ama evimin bir odasını atölyeye çevirdik. Burada kendi evimde ve arkadaşlarımın evinde çöpe gidecek bir çok geri dönüşüm malzemelerini sanata dönüştürüyorum. Bundan da mutluyum."

Ev hanımı İlknur Tezcan, bu sanata gönül veren, ilgilenen herkese çağrıda bulunarak aynı şehirde olmasa bile internet üzerinden fikir alışverişinde bulunarak, her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da belirtti.