Üye Girişi
MERSİN'DEKİ 'KARADUVAR BALIK FESTİVALİ'NDE 7 TON BALIK DAĞITILDI - Son Dakika

MERSİN'DEKİ 'KARADUVAR BALIK FESTİVALİ'NDE 7 TON BALIK DAĞITILDI

09.10.2021 17:47

MERSİN'de, Akdeniz Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Karaduvar Balık Festivali'ne yoğun katılım oldu.

MERSİN'de, Akdeniz Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Karaduvar Balık Festivali'ne yoğun katılım oldu. Festivalde 7 ton balık dağıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da katkısıyla Karaduvar sahilinde organize edilen 'Karaduvar Balık Festivali'ne Vali Ali İhsan Su ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın ile binlerce kişi katıldı. Festival, öğle saatlerinde sardalya balık-ekmek ikramı ile başladı. Festival kapsamında olta balıkçılığı yarışması, çeşitli çocuk aktiviteleri, söyleşiler, ödüllü yarışmalar ve gösteriler düzenlendi. Festivalde yaklaşık 7 ton balık dağıtıldı.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da tezgah başına geçerek, balık-ekmek ikram etti. Başkan Gültak, halkın güneşli havayı da fırsat bilerek festivale akın ettiğini belirterek, "Burada balık kültürü var. Arap kardeşlerimizin kültürleri var, farklı mezeler var ve farklı coğrafyaların insanları burada yaşıyor. Bu da bir zenginlik, bu zenginliği tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Festivalde farklı oyunlar, yarışmalar, ödüllü yarışmalarımız var. Çocuklarımız ve aileleri için de eğlenceli alanlar yaptık. Yaklaşık 10 stant kuruldu ve bunların 6'sı sadece Karaduvar'daki hanımefendilere, ürettikleri ürünlerin satışı için ayrıldı. Dolayısıyla bir katma değer sağlamış olduk" dedi.

İrem Derici ve Ece Seçkin'in konser vereceği festivalde Dr. Ender Saraç da sardalya ve sağlık üzerine söyleşi gerçekleştirecek.

MERSİN'DEKİ 'KARADUVAR BALIK FESTİVALİ'NDE 7 TON BALIK DAĞITILDI
MERSİN'DEKİ 'KARADUVAR BALIK FESTİVALİ'NDE 7 TON BALIK DAĞITILDI
MERSİN'DEKİ 'KARADUVAR BALIK FESTİVALİ'NDE 7 TON BALIK DAĞITILDI
MERSİN'DEKİ 'KARADUVAR BALIK FESTİVALİ'NDE 7 TON BALIK DAĞITILDI
MERSİN'DEKİ 'KARADUVAR BALIK FESTİVALİ'NDE 7 TON BALIK DAĞITILDI

Ali İhsan Su, Festival, Akdeniz, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN'DEKİ 'KARADUVAR BALIK FESTİVALİ'NDE 7 TON BALIK DAĞITILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti 17:56 Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti Yağmur sonrası toprak altından 3 gözlü, hem erkek hem de kadın canlılar çıktı 17:46 Yağmur sonrası toprak altından 3 gözlü, hem erkek hem de kadın canlılar çıktı Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı 17:20 Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi 17:12 İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi Squid Game Belçika'da panik yarattı! Öğrenciler ders aralarında tehlikeli oyunu oynuyor 16:17 Squid Game Belçika'da panik yarattı! Öğrenciler ders aralarında tehlikeli oyunu oynuyor İlk maaşını annesine vermeyi planlayan 19 yaşındaki genç kız, kaza sonucu hayatını kaybetti 16:03 İlk maaşını annesine vermeyi planlayan 19 yaşındaki genç kız, kaza sonucu hayatını kaybetti
Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu 15:16 Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı 14:30 Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı

Son Dakika Haberleri
18:03 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu
17:55 Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar
17:45 Yağmur sonrası toprak altından 3 gözlü, hem erkek hem de kadın canlılar çıktı
17:44 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar
17:20 Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda
17:11 İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi
17:08 Uzmanların yaptığı araştırmaya göre, zihinsel engellilerin koronavirüsten ölme ihtimali 30 kat daha yüksek
17:04 Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı
5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu         
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar         
17:52
Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar         
17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı         
17:05
Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı         
16:05
11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti         
15:42
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme         
15:12
Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor         
14:29
Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı         
14:02
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı         
12:07
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber         
11:52
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 18:14:13. #1.11#
SON DAKİKA: MERSİN'DEKİ 'KARADUVAR BALIK FESTİVALİ'NDE 7 TON BALIK DAĞITILDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement