Motosikletli genç 297 kilometre hızla ölüme gitti - Son Dakika

Motosikletli genç 297 kilometre hızla ölüme gitti

KUZEY Marmara Otoyolu'nda aşırı hız yapan motosikletli Vedat Aydın (28) o anları görüntülerken kaza yaparak can verdi.

- KUZEY Marmara Otoyolu'nda aşırı hız yapan motosikletli Vedat Aydın (28) o anları görüntülerken kaza yaparak can verdi. Aydın'ın kask kamerasına yansıyan görüntülerde kilometrenin son olarak 297 olduğu görülüyor. Kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu üzerine meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Vedat Aydın (28), Kemerburgaz yol ayrımı mevkiinde bariyerlere çarptı. Vedat Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Aydın'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere getirildiği Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Vedat Aydın'ın cenazesinin Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. KAZA ANI KASK KAMERASINDA Öte yandan yaşanan kaza anı, motosiklet sürücüsü Vedat Aydın'ın kask kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, sürücünün motosikletiyle saatte aşırı hızla ilerlediği görülüyor. Aydın'ın kask kamerasına yansıyan görüntülerde hızının 297 kilometreye ulaştığı görülüyor. Ardından ise Aydın bariyerlere çarpıyor.

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