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NATO Afganistan'dan çıkarılacak dersler üzerinde çalışıyor - Son Dakika

NATO Afganistan'dan çıkarılacak dersler üzerinde çalışıyor

21.10.2021 12:20
NATO Afganistan'dan çıkarılacak dersler üzerinde çalışıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun, Afganistan'dan çekilmesinden çıkarılacak dersler üzerinde çalıştığını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun, Afganistan'dan çekilmesinden çıkarılacak dersler üzerinde çalıştığını bildirdi.

Stoltenberg, öğle saatlerinde Brüksel'deki NATO karargahında başlayacak ve Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil edeceği NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Afganistan'dan çıkarılacak en önemli dersin ne olduğu sorusunu cevaplayan Stoltenberg, şu aşamada hangi derslerin çıkarılacağına ilişkin çalışmaların sürdüğünü, sonuçlar için henüz erken olduğunu söyledi.

Çekilerek Taliban'ın geri gelmesi, kalarak ise daha fazla çatışma ve şiddet ikilemi arasında kaldıklarını aktaran Stoltenberg, uzun istişareler sonucunda bu yaz çekilme kararı aldıklarını hatırlattı ve şöyle devam etti:

"Alınan derslerle ilgili süreç, hem işlerin nerede yürümediği hem de nerede yürüdüğüne yoğunlaşmalı. Taliban'ın dönmesi yıllardır kalpten desteklediğimiz Afgan halkı için bir trajedidir. Aynı zamanda şunu unutmamalıyız. Afganistan'da önemli kazanımlar elde ettik. Oradaki çabalarımız boşuna değildi. Afganistan'ın uluslararası terörizm için bir yuva olmasını engelledik. NATO müttefiklerine karşı Afganistan'dan gelecek saldırıları da 20 yıl boyunca önledik. Şimdi teyakkuzda olacağız ve bu kazanımları koruyacağız."

Rusya ile diyalog daha zor

Stoltenberg, Rusya'nın Moskova'daki iki NATO ofisini kapatması, NATO karargahındaki Rus misyonunun faaliyetlerini durdurması kararı sonrası diyaloğun nasıl sağlanacağı sorusunu da yanıtladı.

"Rusya ile hala iletişim yollarımız ve kanallarımız bulunuyor." diyen Stoltenberg, NATO'nun Rusya'ya yaklaşımını "anlamlı bir diyalog çabalarıyla birleştirilmiş güvenli savunma ve caydırıcılık" şeklinde tanımladı.

Stoltenberg, NATO'nun Brüksel'deki Rusya misyonunda bulunan 8 Rus görevlinin akreditasyonunu iptal etmesi sonrasında Moskova'dan gelen ofisleri kapatma kararı nedeniyle diyaloğun daha zor hale geldiğini ifade etti.

NATO-Rusya ilişkilerinin Soğuk Savaş'tan bu yana en düşük seviyede ve en zor zamanlarını yaşadığına dikkati çeken Stoltenberg, bu tür zamanlarda konuşmanın ve diyaloğun önem taşıdığını vurguladı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO Afganistan'dan çıkarılacak dersler üzerinde çalışıyor - Son Dakika


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