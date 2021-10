New York Emeklilik Fonu, İsrail'in gayrimeşru işgalini tanımayan firmadaki hissesini satacak - Son Dakika

NEW New York Emeklilik Fonu, İsrail'in gayrimeşru yerleşim politikasını boykot eden Ben & Jerry's dondurmacısının ana şirketi Unilever'daki 100 milyon dolardan fazla değere sahip hisselerini elden çıkaracağını duyurdu.

Eyaletin fon yönetimi, Ben & Jerry's dondurmacısının İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü yerleşim politikalarını boykot etmesine tepki olarak, üst firma Unilever'daki 111 milyon dolarlık hissesini satma kararı aldı.

263 milyar dolarlık eyalet fonunun yönetimi, kapsamlı bir incelemenin ardından dondurma firmasının emeklilik fonunun boykot politikasına aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmeleri sonucunda, ana şirket Unilever'daki yatırımlarını geri çekmeyi kararlaştırdıklarını belirtti.

Temmuz ayında Ben & Jerry's'in, İsrail'deki yerel bayisine işgal altındaki Filistin bölgesinde ürünlerinin satılmasına artık izin vermeyeceklerini bildirmesi basına yansımıştı.

Bir ay sonra Unilever üst yöneticisi Alan Jope, kararın İsrail ile iş ilişkisinin kesilmesini değil, ülkenin "yasa dışı olarak işgal ettiğine inandıkları" bölgelerdeki operasyonların sadece küçük bir iptalini kapsadığını açıklamıştı.

Ben & Jerry's ayrıca, markanın 2023'ten itibaren Batı Şeria'da bulunmayacak olsa da, farklı bir iş anlaşmasıyla İsrail'de kalmaya devam edeceğini ifade etmişti.

New York'tan önce, Florida, Arizona, Teksas ve New Jersey eyaletleri de aynı gerekçe ile Unilever'daki yatırımlarını sonlandırma kararı almıştı.