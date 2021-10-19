Okan Kurt'un restorandaki kavgası kamerada - Son Dakika

Okan Kurt'un restorandaki kavgası kamerada

Ali Çağlar TINBEK/ ŞARKICI Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt, Beykoz'da tartıştığı kişiyle kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ali Çağlar TINBEK/ ŞARKICI Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt, Beykoz'da tartıştığı kişiyle kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz gün Beykoz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt Beykoz'da bulunan işyerinin kiracısı ile anlaşmazlık yaşadı. İşyerine giden Okan Kurt, işyerinde restoran işletmeciliği yapan kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında Okan Kurt, işletme sahibine saldırdığı görülüyor. Olayın ardından Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Okan Kurt'un alıkonulduğu ve mağdur edildiğini savunmuştu.

Olay geçtiğimiz gün Beykoz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt Beykoz'da bulunan işyerinin kiracısı ile anlaşmazlık yaşadı. İşyerine giden Okan Kurt, işyerinde restoran işletmeciliği yapan kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında Okan Kurt, işletme sahibine saldırdığı görülüyor. Olayın ardından Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Okan Kurt'un alıkonulduğu ve mağdur edildiğini savunmuştu.

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