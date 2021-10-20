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ÖLDÜRÜLEN LİSELİ BORAN'IN CENAZESİNİ AİLESİ TESLİM ALDI - Son Dakika

ÖLDÜRÜLEN LİSELİ BORAN'IN CENAZESİNİ AİLESİ TESLİM ALDI

20.10.2021 10:48

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde okul arkadaşı Z.K. (17) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen lise öğrencisi Boran Sönmez'in (16) cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde okul arkadaşı Z.K. (17) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen lise öğrencisi Boran Sönmez'in (16) cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Polis, kaçan Z.K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayın iki öğrencinin birbirine pet şişe fırlatmasından kaynaklandığı iddia edildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Boran Sönmez'in cenazesi bugün yakın akrabaları tarafından teslim alınıp Kuşadası'na getirildi. Sönmez için ikindi vakti İkiçeşmelik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Kuşadası Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Ali Kotan ile Sönmez'in babası Hasan Sönmez, annesi Nazan Sönmez, kardeşleri Baran ve Dersim Sönmez ile okul arkadaşları katıldı. Baba Hasan Sönmez, oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti. Sinir krizi geçiren anne Nazan Sönmez ise akrabaları tarafından teskin edildi. Cenaze töreni sırasında Boran'ın tabutuna sarılan okul arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazının ardından Boran Sönmez'in cenazesi, Kuşadası Yeni Asri Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.

Bu arada polis ekipleri, olayın ardından kaçan Z.K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ÖLDÜRÜLEN LİSELİ BORAN'IN CENAZESİNİ AİLESİ TESLİM ALDI
ÖLDÜRÜLEN LİSELİ BORAN'IN CENAZESİNİ AİLESİ TESLİM ALDI
ÖLDÜRÜLEN LİSELİ BORAN'IN CENAZESİNİ AİLESİ TESLİM ALDI
ÖLDÜRÜLEN LİSELİ BORAN'IN CENAZESİNİ AİLESİ TESLİM ALDI

Adli Tıp Kurumu, Kuşadası, Cenaze, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖLDÜRÜLEN LİSELİ BORAN'IN CENAZESİNİ AİLESİ TESLİM ALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖLDÜRÜLEN LİSELİ BORAN'IN CENAZESİNİ AİLESİ TESLİM ALDI - Son Dakika
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