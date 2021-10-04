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Orhan Gencebay, UNESCO PHOTO SAFARI projesine destek verdi - Son Dakika

Orhan Gencebay, UNESCO PHOTO SAFARI projesine destek verdi

04.10.2021 17:52
Orhan Gencebay, UNESCO PHOTO SAFARI projesine destek verdi, System.String[]

Kültür turizminin artması amacıyla düzenlenen UNESCO PHOTO SAFARI projesine Orhan Gencebay da destek verdi.

Kültür turizminin artması amacıyla düzenlenen UNESCO PHOTO SAFARI projesine Orhan Gencebay da destek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Üyesi, Türkiye Tanıtma Platformu Kültür ve Sanat Danışma Kurulu Başkanı Sanatçı Orhan Gencebay, kültürel miras turizmini hareketlendirmek amacı taşıyan sosyal sorumluluk projesine destek için İstanbul Tarihi Yarımadası'nı fotoğrafladı. Bu kapsamda Topkapı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programa; Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, sanatçı Orhan Gencebay, TUTAP Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız katıldı. Programda Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'a Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçisi beratının takdimi gerçekleştirildi. Ardından Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Orhan Gencebay foto safari için İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'tın sokaklarında deklanşörüne bastı.

"UNESCO buralara birinci derece önem vermiş"

Foto safariye destek verdiğini anlatan sanatçı Orhan Gencebay, "Foto safariye destek veriyoruz ve herkesin de destek vermesi lazım. Ülkemizle ve turizmimizle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığımız çok büyük gayretler içerisinde. Bizler de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dünya çapındaki UNESCO buralara birinci derece önem vermiş. Hacı Bektaş Velimize, Yunus Emre'mize, İstanbullumuza, Fatihimize önem vermiş. Dünyaya tanıtmakta onların da çok büyük rolü var" dedi.

"Fatih, dünya miras listesinin İstanbul'un ayağı"

Projeyle ilgili konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Dünya miras alanlarında foto safari düzenleniyor. Türkiye'nin bütün ayaklarında çekimler yapılıyor. Dünya miras listesinin İstanbul'un ayağı olan Fatih ilçesinde hem ilgi uyandırmak hem de sanatçıların ilgisini çekmek için değerli sanatçımız Orhan ağabeyimiz de bugün bizi burada şereflendirdi. İlk deklanşöre de bastı" ifadelerinde bulundu.

Turizmle ilgili sivil toplum kuruluşlarının desteklediği, UNESCO'nun 17 Kültürel Mirasını kapsayan Foto Safaride dereceye giren fotoğraflara para ödülü verilecek. Safari Eylül 2021 ve Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

(Sevban Sevkal - Harun Özcüler/İHA)

Orhan Gencebay, UNESCO PHOTO SAFARI projesine destek verdi
Orhan Gencebay, UNESCO PHOTO SAFARI projesine destek verdi
Orhan Gencebay, UNESCO PHOTO SAFARI projesine destek verdi
Orhan Gencebay, UNESCO PHOTO SAFARI projesine destek verdi
Orhan Gencebay, UNESCO PHOTO SAFARI projesine destek verdi
Orhan Gencebay, UNESCO PHOTO SAFARI projesine destek verdi

Orhan Gencebay, İstanbul, Turizm, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Orhan Gencebay, UNESCO PHOTO SAFARI projesine destek verdi - Son Dakika


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