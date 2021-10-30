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Otomobil ile çarpışan araç bariyerlere çıkarak yan yattı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile çarpışan araç bariyerlere çıkarak yan yattı: 4 yaralı

30.10.2021 00:46

Otomobil ile çarpışan araç bariyerlere çıkarak yan yattı: 4 yaralı -Feci kazada sürücüler de yaralılar da kazayı görenler de büyük korku yaşadı Gaziantep'te 2 aracın karıştığı feci kazada otomobil ile çarpışan bir araç, bariyerlere çıkarak yan devrildi.

Otomobil ile çarpışan araç bariyerlere çıkarak yan yattı: 4 yaralı

-Feci kazada sürücüler de yaralılar da kazayı görenler de büyük korku yaşadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 aracın karıştığı feci kazada otomobil ile çarpışan bir araç, bariyerlere çıkarak yan devrildi. 3'ü çocuk toplam 4 kişinin yaralandığı feci kazayı yaşayanlar da görenler de büyük korku yaşadı.

Edinilen bilgiye göre Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi İpekyolu üzerinde seyir eden aynı istikamette seyir eden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen Dacia marka araç 27 C 4142 ile Ford marka araç 27 YM 633 plaklı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Daci marka araç önce bariyerlere çıktı, sonra ise devrilerek bir süre yolda sürüklendi. kazaya karışan araçlardaki sürücü ve yolcular da, kazayı görenler de büyük korku yaşadı.

Anne acıdan çocukları korkudan ağladı

Kazayı gören trafikteki diğer araçlar ve yolcuların yardımıyla yan yatan araç tekrar düzeltilirken, içerisinde bulunan sürücü ile biri kadın, 3'ü çocuk toplam 5 kişi araç içerisinden çıkarıldı.

Kazanın şokunu atlatamayan sürücülerin büyük korku yaşadığı kazada kolundan yaralanan kadın yolcu ise yaşadığı acı nedeniyle ağlayarak feryat etti. Kazayı görenlerin de büyük endişe yaşadığı kazada yaralı çocuklar ise, feryat eden annelerini görünce kendi yaralarını unutarak korkuyla ağladı. zaman zaman bağıran çocuklar olay yerindeki diğer araç sürücülerinin ve vatandaşların annesinin durumunu iyi olduğunu ve bir şey olmadığını söylemesi ile sakinleştirildi.

Sürücülerin 'sen çarptın' tartışması

Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazanın nasıl olduğunu sorması üzerine olay yerindeki araç sürücüleri arasında küçük çaplı bir tartışma yaşadı. Şoka giren sürücülerden biri yardım için duran araçlardan birinin sürücüsüne hitaben arkadan çarptığını söylemesi üzerine ise o sürücüsü ise kendisinin kazaya karışmadığını polise ve diğer araç sürücüsüne anlatmaya çalıştı.

Yardıma koştu, suçlanma korkusu yaşadı

Kaza sonrasında yaralıların yardımına koşan Mustafa Horoz isimli bir sürücü ise kendisinin de suçlanma korkusu yaşadığını belirterek, tanık olduğu kaza anlarını anlattı. Horoz, "Arkadan iki tane aracın birbirini sıkıştırdığını fark ettim. Daha sonra Dacia marka aracın orta refüje çarparak takla attığını gördüm. Aracın takla attığını görünce biz de hemen aşağı inerek yardıma koştuk. Aracın içerisine yararlar vardı, onları çıkardık. Araç yan yatmıştı, aracı düzelttik. Ben aynı güzergahta kamyonet kullanıyordum. Kazazedelerden biri arkadan bana çarptığını iddia ediyor ama ben öyle bir şey hissetmedim. Ford marka araçtaki arkadaş benim sinyal yaktığımı söylüyor. Beyaz araçtaki arkadaşlar suçu benim üzerime atmaya çalışıyor. Sinyal yapmak suç değil ben sağa geçmek için sinyal yaktım. Bu araçtaki arkadaş hızlı olduğu için bana arkadan vurduğunu iddia ediyor. Kaza sonucu 4 yaralı vardı. İki tane yaranın kanaması vardı, diğer yaralılar ayakta tedavi edildi. Zaten araç bariyere çıktıktan sonra takla atarak yan yatmıştı" dedi.

Olay yerine ambulansların gelmesinin ardından tartışma kısa sürede sona ererken, kazada yaralanan ve isimi öğrenilemeyen kadın ve 3 çocuğu ayrı ambulanslara bindirilerek kentteki hastanelere götürüldü.

Otomobil ile çarpışan araç bariyerlere çıkarak yan yattı: 4 yaralı
Otomobil ile çarpışan araç bariyerlere çıkarak yan yattı: 4 yaralı
Otomobil ile çarpışan araç bariyerlere çıkarak yan yattı: 4 yaralı
Otomobil ile çarpışan araç bariyerlere çıkarak yan yattı: 4 yaralı
Otomobil ile çarpışan araç bariyerlere çıkarak yan yattı: 4 yaralı
Otomobil ile çarpışan araç bariyerlere çıkarak yan yattı: 4 yaralı

Gaziantep, Otomobil, Tragger, Dacia, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile çarpışan araç bariyerlere çıkarak yan yattı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile çarpışan araç bariyerlere çıkarak yan yattı: 4 yaralı - Son Dakika
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