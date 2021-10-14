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Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

14.10.2021 03:28

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir karayolu Çiftlik Mahallesi Nakkaş Kavşağı Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Harun K. idaresindeki 68 ABG 840 plakalı Opel marka otomobil kavşaktan dönüş yapan Fethi Ç. yönetimindeki 68 AAZ 704 plakalı Seat marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu 2 otomobilde hurdaya dönerken sürücüler ve araçta yolcu olarak bulunan Yusuf K. yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı
Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı
Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı
Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

Nevşehir, Çiftlik, Aksaray, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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