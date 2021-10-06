OYUN OYNARKEN KAMYONUN ÇARPTIĞI 3 YAŞINDAKİ MERVE, YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

BATMAN'ın Sason ilçesinde, oyun oynarken kamyonun çarptığı 3 yaşındaki Merve Çelik, yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Sason ilçesi Dörtbölük Mahallesi Şangirik mezrasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 DK 106 plakalı kamyon, iddiaya göre, oyun oynayan Merve Çelik'e çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'i kamyonun altından çıkardı. Yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Çelik'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kamyon şoförü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.