Üye Girişi
Pakistan'da yasaklı TLP partisi, İslamabad'a yürümeye devam edeceklerini duyurdu - Son Dakika

Pakistan'da yasaklı TLP partisi, İslamabad'a yürümeye devam edeceklerini duyurdu

27.10.2021 16:01
Pakistan'da yasaklı TLP partisi, İslamabad'a yürümeye devam edeceklerini duyurdu

Pakistan'da yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP), İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed'in hükümet ile kendileri arasındaki meselelerle ilgili "yalan söylediğini" iddia ederek İslamabad'a yürümeye devam edeceklerini duyurdu.

Pakistan'da yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP), İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed'in hükümet ile kendileri arasındaki meselelerle ilgili "yalan söylediğini" iddia ederek İslamabad'a yürümeye devam edeceklerini duyurdu.

Yerel basındaki haberlere göre, TLP'nin üst düzey isimlerinden Seyid Server Şah Saifi, yaptığı açıklamada, "(İçişleri Bakanı) Şeyh Raşid sorunların çözüldüğüyle ilgili dün yalan söyledi." ifadesini kullandı.

Saifi, İçişleri Bakanı Ahmed'in "TLP'nin Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesi talebini yerine getiremeyiz." ifadesine atıfta bulunarak partinin İslamabad'a yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Fransa'nın hükümet düzeyinde İslam'a ve Hazreti Muhammed'e saygısızlık yaptığını dile getiren Saifi, buna karşı mevcut hükümetten resmi cevap verilmesini istediklerini aktardı.

Saifi, hükümete Fransa Büyükelçisi'nin gönderilmesine ilişkin anlaşmayı yerine getirmesi için 3 gün süre verildiğini açıklayarak "Millete yalan söylemeyin. Bizimle herhangi bir müzakere yapılmadı." dedi.

Başbakandan yürüyüşün durdurulması talimatı

Geo News televizyonunun kaynaklara dayandırdığı haberine göre, kabine toplantısında Başbakan İmran Han ise hiç kimsenin hukuku eline almasına izin vermeyeceklerini belirterek TLP'nin başlattığı yürüyüşün durdurulması talimatını verdi.

Pakistan İçişleri Bakanı Ahmed, dün hükümetin, Fransa Büyükelçisi'nin gönderilmesi ve elçiliğin kapatılması talebi dışında TLP tarafından öne sürülen şartlarda mutabık olduğunu ifade etmiş ve TLP ile diğer tüm konularda anlaşma sağladıklarını duyurmuştu.

TLP ile müzakereler için heyet görevlendirilmişti

Yasaklı TLP'nin üyeleri, 21 Ekim'de liderleri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Lahor'da 22 Ekim'de yaşanan çatışmalarda 1 polis, gösterilerde meydana gelen trafik kazasında da 2 polis hayatını kaybetmişti.

Başbakan İmran Han'ın talimatıyla, İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Diyanet İşleri Bakanı Nurul Hak Kadri ve Pencap Adalet Bakanı Muhammed Raca Başarat'tan oluşan 3 kişilik heyet, TLP ile müzakereler için görevlendirilmişti.

TLP'den 24 Ekim'de yapılan açıklamada, 26 Ekim akşamına kadar talepleri karşılanmadığı takdirde İslamabad'a yürüyüşün devam edeceği aktarılmıştı.

Mahkeme, 9 Ekim'de TLP lideri Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar vermiş, Pencap hükümeti ise bu karara itiraz ederek temyize gitmişti. Rizvi 12 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

TLP şiddete dönüşen eylemleriyle tanınıyor

Sünni-Barelvi hareketine mensup Hadim Hüseyin Rizvi tarafından 2015'te kurulan TLP, radikal görüşleri ve şiddete dönüşen protestolarıyla biliniyor.

Rizvi, 2017'de İslamabad ve yakınındaki Ravalpindi şehrinde hayatı felç eden üç haftalık oturma eylemiyle adını duyurmuştu. Eylemde, seçilmiş yetkililerin Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu üzerine yemin etmesi hakkındaki kanunda yapılması istenen değişikliğe karşı çıkılmıştı.

TLP, Pakistan'da 2018'de İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar ve Hollanda'da düzenlenmek istenilen karikatür yarışmasına tepki gösterileriyle de gündeme gelmişti.

Partinin kurucusu Hadim Hüseyin Rizvi 19 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.

Süleyman Soylu, Pakistan, Hükümet, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da yasaklı TLP partisi, İslamabad'a yürümeye devam edeceklerini duyurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi 16:16 Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? 16:00 Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? Tır şoförü tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi, bakkala sığınmış 15:42 Tır şoförü tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi, bakkala sığınmış
Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti 15:39 Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim 15:04 İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız 14:48 Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, 14:23 Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı 13:54 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:22 İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara "Evde kalın" çağrısı yapıldı
16:15 Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi
16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi
15:39 Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı
15:39 Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti
15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti
15:27 Sergen Yalçın, sürekli Fatih Terim'le kıyaslanmasına noktayı koydu: Onunla yarışmak zor
15:14 Son dakika magazin haberleri! Magazin olayları
14:49 Fenerbahçe'de hoca değişimi kapıda mı? İşte Vitor Pereira'nın yerine gelebilecek isim
14:48 Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız
İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara "Evde kalın" çağrısı yapıldı         
16:22
Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi         
16:00
500 lira nafaka isteyen 40 yıllık eşini 12 yerinden bıçakladı 500 lira nafaka isteyen 40 yıllık eşini 12 yerinden bıçakladı         
15:45
Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı         
15:40
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti         
15:38
Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor         
15:04
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü         
12:31
Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
12:17
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 16:27:19. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'da yasaklı TLP partisi, İslamabad'a yürümeye devam edeceklerini duyurdu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement