Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ferizli ilçesinde yeni inşa edilen cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada, tutuklu yargılanan fabrika sahiplerinden Yaşar C. ile Hasan Ali V, tutuksuz sanıklar Erşan Ö, Asiye A, tutuksuz müşteki sanık Ahmet Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Ali Rıza Ergenç C, Aslı B. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma salonu binası içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı. Salona müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak alındı. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da duruşmayı izledi.

Yoklama yapılmasının ardından Yaşar C. ile Ali Rıza Ergenç C'nin asli kusurlu, diğer sanıklar Hasan Ali V, Asiye A, Ahmet Ç, Aslı B. ve Erşan Ö'nün tali kusurlu olduğunun belirtildiği celse arasında gelen 7 kişilik bilirkişi heyeti raporu ile diğer gelen belgeler zapta geçirildi.

Duruşmada, sanık avukatlarının mahkemeye sunduğu tanıklar dinlenildi.

Tanık Y.B. de fabrikanın fitil bölümünde çalıştığını söyledi.

Sanık Erşan Ö'nün ustabaşı olarak görev yaptığını belirten Y.B, işe alma yetkisinin olmadığını anlattı.

Tanık H.A. da fabrikanın toprak bölümünde çalıştığını dile getirerek, "Erşan Ö'yü tanırım, ustabaşıydı. Emir ve talimatları Hasan Ali V'den alıyordu, işe alma yetkisi yoktu." dedi.

Daha sonra müşteki avukatlarının beyanlarının alınması sırasında rahatsızlanan sanık Yaşar C, jandarma personeli nezaretinde bir süre duruşma salonundan ayrıldı.

Müşteki avukatları, bilirkişi raporunda eksiklikler bulunduğunu, dosyanın olası kast dosyası olduğunu belirterek, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Söz verilen tutuksuz sanık Asiye A, Erşan Ö. ve Ahmet Ç. de önceki beyanlarını tekrar ettiklerini bildirdi. Bilirkişi raporunu doğru bulmadıklarını savunan sanıklar, kusurlu olmadıklarını belirtti.

Tutuklu sanık Hasan Ali V. de suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini istedi.

Bir süre sonra duruşma salonuna dönen tutuklu sanık Yaşar C. de kendisi hakkındaki iddia ve beyanlara cevap vererek, bilirkişi raporunun art niyetli olduğu iddiasını paylaştı.

Fabrikanın kuruluşu için her kurumdan izin alındığını belirten Yaşar C, şöyle konuştu:

"Raporda fabrikanın izinsiz ve ruhsatsız olduğu yazılmış. Sipariş üzerine yazılmış bir rapor. 16 aydır tutukluyum. Bu raporun gelmesini bekliyorum belki tutukluluk kalkar diye. Adalet aranıyor. Adalet aranır mı? Adalet herkese eşittir. 16 aydır adalet arıyorum. Binalar tüzüğe göre yapıldı. Bilmeyen insanların hazırladığı rapor bu kadar olur. Hava fişek mi görmüşler, kitabı açmış okuyorlar. Sayın savcıdan suçun bilinçli taksirden çıkarılıp taksire düşürülmesini ve babamla benim sanıklıktan çıkarılmasını istiyorum. Bu raporun hesabı sorulsun. Böyle bir rapor olmaz."

Yaşar C, önceki duruşmalarda dile getirdiği olayda sabotaj iddiasını yineleyerek, bu hususun araştırılması gerektiğini savundu.

Duruşma, verilen aranın ardından sanık avukatlarının beyanlarının dinlenilmesiyle devam edecek.

Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki birçok noktadan duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Patlamada yaralanan Ahmet Ç, davada müşteki sanık olarak yargılanıyor.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz'da saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeliyle kamyon şoförü yaralanmıştı.

İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan, iş güvenliği uzmanı Aslı B'nin ikinci celsede adli kontrolle tahliyesine karar verilmişti. Üçüncü duruşmada tahliye edilen sorumlu müdür Asiye A. ve ustabaşı Erşan Ö, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatlarının itirazı üzerine tutuklanmış, bu sanıklar avukatlarının talebi üzerine ise yeniden tahliye edilmişti.