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SALİHLİ'DE NAR HASADI BAŞLADI - Son Dakika

SALİHLİ'DE NAR HASADI BAŞLADI

20.10.2021 12:57

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 'lifon' cinsi nar hasadı başladı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 'lifon' cinsi nar hasadı başladı. Hasat edilen narların kilosu halde kalitesine göre 1.5-2 liradan alıcı buluyor.

1175 dekar ile Manisa'da en fazla nar üreminin yapıldığı Salihli'de, hasada başlandı. Dallarından tek tek toplanan narlar, kasalara özenle yerleştirilirken, pazarda vatandaşlarla buluşturulmak üzere araçlara yüklendi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Salihli Ovası'nda birçok ürünün hasadına devam edilirken, ilçede nar hasadına da başlandığını bildirdi. Yalvaç, Manisa'da en çok nar üretiminin Salihli'de yapıldığını söyledi. Salihli Ovası'nda toplam 1175 dekar alanda nar üretiminin yapıldığını anlatan Yalvaç Geçen yıla göre yaşanan don olayları, aşırı sıcaklar ve yağışlardan dolayı ürün kalitesinde fire vermedik, fakat rekolte azaldı. Şu an için dekar başında 3-5 ton arasında ürün almaktayız. Diğer il ve ilçelere göre kıyasladığımızda yetiştirilen narlar, hem iriliği hem aromatiği hem de lezzeti açısından farklıdır dedi. Nar fiyatlarının şu an kilosu 1.5 ile 2 lira arasında olmasının çiftçileri üzdüğünü belirten Yalvaç, Bizler, kilo başına 4-5 lira fiyat beklentisi içerisindeydik. Girdi fiyatlarındaki artışa rağmen ürünün fiyatında artış olmaması nedeniyle üreticimizi zor durumda kalmıştır. İnşallah bu fiyatlar biraz yükselir, üreticimiz da biraz olsun kazanır dedi.

Salihli'nin kırsal Caferbey Mahallesi'nde 30 yıldır nar üreticiliği yapan Şükrü Günaydın, Lifon cinsi nar üretiminden son 2 yıla kadar memnunduk. Ancak, 2 yıldır fiyatların düşük olması nedeniyle, üretimin tadı, tuzu yok. Devletimizin nar üreticilerine destek vermesi gerekiyor dedi. Dekar başı 3-5 ton ürün elde ettiklerini belirten Günaydın, Nar fiyatları hallerde kilosu 1.5 ile 2 liradan alıcı buluyor. Bu da üreticiyi tatmin etmiyor diye konuştu.

SALİHLİ'DE NAR HASADI BAŞLADI
SALİHLİ'DE NAR HASADI BAŞLADI
SALİHLİ'DE NAR HASADI BAŞLADI
SALİHLİ'DE NAR HASADI BAŞLADI

Salihli, Manisa, Hasat, Nar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SALİHLİ'DE NAR HASADI BAŞLADI - Son Dakika


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