Eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Şüphelilerin dün akşam saatlerinde eğlenmek için gittikleri mekandan iş yeri sahibi ile tartıştıktan sonra ayrıldıkları tespit edildi.

Çevredeki kameraların kayıtlarını inceleyen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, T.C.A. (23), E.K. (24), S.B. (22), F.K. (20) ve M.D'yi (26) yakaladı.

Güzelyalı Mahallesi'nde sabaha karşı eğlence mekanında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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