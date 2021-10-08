Şanlıurfa'da öğrenci servisi sürücülerine seminer verildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okul servisi sürücülerine yönelik seminer düzenlendi.

Mehmetçik İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, Jandarma Trafik Timi ve Trafik Denetleme Büro Amirliğince öğrenci taşıyan servislerde olması gerekenler ve alacakları önlemler anlatıldı.

Seminerde ayrıca slayt eşliğinde sürücülere karayolları trafik kanunu ile okul servis araçları hizmet yönetmeliği ve sürücülerin uyması gereken trafik kuralları anlatıldı.

Seminere katılan sürücülere bilgilendirici el broşürleri de dağıtıldı.

Trafik Denetleme Büro Amir Yardımcısı Oğuzhan Uçak, "Sürücüye cezai işlem uygulandığında bu ceza aynı anda SGK gibi diğer kurumların da sistemlerine yansıyor. Bu yüzden servisin kullanıcısı olarak belirlenen sürücünün dışında sürücünün kullanmamasına özen gösterin. Aksi halde büyük cezai yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz." diye konuştu.

Jandarma Trafik Timi ekibinden Hüseyin Eroğlu ise sürücülerin servis araçları yönetmeliklerini iyi öğrenmeleri gerektiğini söyledi.