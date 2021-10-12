Şehir merkezi ve köylere konforlu ulaşım sağlandı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 4,5 kilometrelik Çarşıbaşı Caddesinde asfaltı serimi tamamlandı. Caddeye yol çizgileri çekildi. Trafik tabela ve sinyalizasyon montajları tamamlandı.

KÖYLERE KOLAY ULAŞIM

Çarşıbaşı Caddesi'nde yol kenarında güvenliği sağlamak ve toprak kayması gibi olumsuz durumlara sebebiyet vermemek için taş duvar yapıldı. İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'nden başlayarak Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler ve Bayraktar gibi bölgedeki köylere güvenli, kolay ve konforlu ulaşımı sağlayacak 4,5 km'lik 3 şeritli yol ile köylere ulaşım güvenli ve konforlu hale geldi.

3 ŞERİT, 10,5 METRE GENİŞLİK

Altyapıda yenilemelerin yapıldığı, trafiğin yoğun ve ağır vasıta araçlarının sürekli hareket halinde olduğu Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi asfalt serimi ile yenilendi. İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'nden civardaki köylere ulaşımı daha güvenli ve konforlu bir şekilde sağlayacak üst yapı çalışmalarıyla 4,5 kilometrelik yola 45 bin ton asfalt serimi yapıldı. 10,5 metre genişliğindeki yol 2 çıkış bir iniş şeridi olmak üzere 3 şeritli hale getirildi.