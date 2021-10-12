Seyhan Belediyesi, özel yetenek sınavına gireceklere kurs veriyor - Son Dakika

Kurslarda, spor lisesine hazırlık, beden eğitimi ve spor yüksek okulu, polis meslek eğitim merkezleri ile askeri okulların fiziksel yeterlilik sıvana yönelik eğitimler veriliyor.

Gençlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesinin yanında meslek sahibi olmaları için onlara katkı vermekten mutluluk duyduklarını belirten Akay, "Deneyimli eğitmenler nezaretinde gerçekleşen çalışmalar profesyonel uygulamaları içeriyor. Bu anlamda kurslarımıza büyük önem veriyoruz. Kurslarımız ücretsizdir." ifadelerini kullandı.

Başkan Akif Kemal Akay , yazılı açıklamasında, kursların Emre Gönlüşen Spor Kompleksi'nde devam ettiğini bildirdi.

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