Siirt Valiliği personeli Türk Kızılay'a kan bağışı yaptı - Son Dakika

Siirt Valiliği ile Türk Kızılay iş birliğiyle Valilik personeline yönelik kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, kan vermenin hayat kurtardığını belirtti.

Altunç, kan stoklarının azalması nedeniyle kan ihtiyacı bulunan hastaların sağlığına kavuşmalarına katkıda bulunmak amacıyla başlattıkları kampanyanın ilgi gördüğünü ifade ederek, kampanyanın diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla davam edeceğini aktardı.

Daha sonra kurum personeli ve vatandaşlar valilik girişinde kurulan mobil stantlarda kan verdi.