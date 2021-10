ŞIRNAK'TA ÖĞRENCİLERE GÜVENLİ İNTERNET ANLATILDI - Son Dakika

ŞIRNAK Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi uzmanlarınca, öğrencilere 'bilinçli ve güvenli internet' kullanımı anlatıldı.

Şırnak Lisesi'nde öğrencilere yönelik gerçekleştirilen seminerde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 'Güvenli internet ve siber suçlardan korunma yöntemleri' anlatıldı. Seminerde, internetin önemi, getirdiği kolaylıklarla birlikte karşılaşılan sorunlar, kontrolsüz paylaşım çılgınlığının sonuçları, siber zorbalık, internette her bilgiye güvenilmemesi ve en az 3 kaynaktan araştırılması gerektiği, sosyal paylaşım ve gizlilik ayarları, şifre güvenliği, profil sayfasında paylaşılmaması gereken bilgiler, site güvenliği ve internet bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı.

'PROJE KAPSAMINDA HEDEF 3000 ÖĞRENCİYE ULAŞMAK'

Proje kapsamında şuana kadar 1050 öğrenciye ulaştıklarını belirten Siber Suçlar Şube Müdürü Vekili Sefa Yılmaz, hedeflerinin yıl sonuna kadar 3 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu söyledi.

Siberay Projesi'nin İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak başlattığı bir proje olduğunu ifade eden Yılmaz, 'Burada her yaş grubundaki her insana güvenli internet kullanımını siber zorbalıkla veya herhangi bir suç işlendiği zaman bilişim ortamında çocuklarımıza ve gençlerimize ne tür yollar izleneceğini veya gençlerimizin bu tür suçlara maruz kalmaması için nasıl bir yol izlediğini arkadaşlarımıza öğretiyoruz. Her yaş grubuna dediğimiz şekil, sadece okullar değil, başka kurum ve kuruluşlara veya sadece vatandaşlarımıza sokakta broşür dağıtarak, bunları tek tek vatandaşlarımıza anlatmayı amaçlıyoruz. Şimdilik sadece Şırnak genelinde okullarda, okulların bahçelerinde broşürler asarak, okuldaki çocuklarımıza öğretmenlerimize anlatarak ve sokaklarda, otobüs duraklarında, halkımızın yoğun olduğu yerlerde broşürler asarak, gördüğümüz vatandaşlarımıza da bu şekilde neyle kurgulanabileceğini anlattığımız bir projedir. Şimdiye kadar Şırnak'ta 1050 öğrenci ve öğretmene ulaştık. Hedefimiz 3000 öğrenci ve öğretmen. Biz öğrencilerimize siberay projesini anlatırken, zaten kendileri de belirli bir maruz kaldığı suçlar oluyor, bilişim suçları oluyor. Bununla alakalı öğrencilerimizle söyleşiler yapıyoruz. Öğrencilerimizin de kendileri anlatıyor konunun bizlere teknolojik olarak kattığı şeylerin olduğunu. Biz siberay projesiyle öğrencilerimizin bu konularda gerçekten işlevsellik kazandığını, güçlü şifreler koyduğunu, öğrencilerimizin ne tür tepkiler verdiğini, sosyal medya hesaplarında ne tür şeylere dikkat edileceğini öğrenmiş oldular. Siberay projemiz Şırnak'ta bu yıl ve önümüzdeki yıllarda devam edecek' diye konuştu.

Seminerin kendileri için çok verimli geçtiğini belirten öğrencilerden İsmet Taşar; 'Burada siber suçlarla mücadeleyi öğrendik. Hayatımıza giren herşeyi dikkatle incelemeyi öğrendik. Dolaştığımız yerlerde ne tür bilgilerin döndüğünü öğrendik. Hayatımıza giren fake hesaplar, hesaplarımıza gelen fake hesapların bilgilerimiz çaldığını öğrendik. Bu bilgilerle hayatımıza zarar verdiklerini, paylaştığımız şeylerin gelecekte önümüze çıkacağını öğrendik' dedi.