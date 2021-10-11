Şırnak'taki kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 63 gözaltı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 63 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Ekim'de kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 542 gram esrar, 76 gram metamfetamin, 9 gram eroin, 3 sentetik ecza maddesi, 925 TL, 3 bin 845 paket kaçak sigara, 3 bin 394 kutu ilaç ve 156 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. 48'i kaçakçılık, 15'i asayiş suçlarından olmak üzere 63 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerlerinin emniyetteki sorgusu sürüyor.