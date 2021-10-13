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ŞİŞLİ'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRMIŞTI; 14 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRMIŞTI; 14 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

13.10.2021 17:48

ŞİŞLİ'de boşanma aşamasındaki eşini taksiye zorla bindirerek kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan Mithat Topal ile ona yardım ettiği iddia edilen iki şüphelihakkında Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 14'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

ŞİŞLİ'de boşanma aşamasındaki eşini taksiye zorla bindirerek kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan Mithat Topal ile ona yardım ettiği iddia edilen iki şüpheli

hakkında Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 14'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Bir çocuk annesi Şilan Topal, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde ailesinin evinin önünde 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal ve beraberindeki kişilerce 7 Eylül'de zorla taksiye bindirilerek kaçırılmıştı. Teknik ve fiziki takip sonucu Topal'ın kaçırıldığı Gaziosmanpaşa'daki adrese ulaşan polis, Şilan Topal'ı kurtarmış, Mithat Topal ve beraberindeki bir kişiyi de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Mithat Topal tutuklanırken, yardım eden şüpheli Rahim M. ise serbest bırakılmıştı. Ekipler olaya ilişkin yaptıkları çalışmalar kapsamında Topal'a yardım ettiğini tespit ettikleri Maksut Y.'yi de gözaltına almış ve şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

ÜÇ ŞÜPHELİNİN 14 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheliler Mithat Topal, Rahim M. ve Maksut Y.'nin Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıldan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, Şişli'de başlayan kaçırılma olayının Gaziosmanpaşa'da sona erdiğini belirterek, dosyayı yetkisizlik kararı ile Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

ŞİŞLİ'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRMIŞTI; 14 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
ŞİŞLİ'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRMIŞTI; 14 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
ŞİŞLİ'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRMIŞTI; 14 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
ŞİŞLİ'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRMIŞTI; 14 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Gaziosmanpaşa, Eylül, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRMIŞTI; 14 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞİŞLİ'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRMIŞTI; 14 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika
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