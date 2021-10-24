ERZURUM Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Esra Mindivanlı Akdoğan, çocuklara sosyal bilimleri tanıtabilmek için TÜBİTAK destekli 'Sosyal Bilimler Şenliği' düzenledi. 23 akademisyen, 3 öğretmen ve 23 rehber üniversite öğrencisinin görev aldığı şenlikte 70 farklı etkinlikle ilk, orta lise ve üniversite öğrencileri sosyal bilimler konusunda bilgilendirildi.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Esra Mindivanlı Akdoğan tarafından hazırlanan 'Bilimin En Sosyal Hali' projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi. Sosyal bilimleri daha iyi tanıtabilmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında 'sosyal bilimler şenliği' düzenlendi. 23 akademisyen, 3 öğretmen ve 23 rehber üniversite öğrencisinin görev aldığı sosyal bilimler şenliğine Erzurum'daki ilk ve orta dereceli okulların öğrencileri katıldı. Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi'nde akademisyenler tarafından organize edilen 70 ayrı etkinlikte ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitede okuyan öğrencilere sosyal bilimler konusunda bilgiler verildi. Kültür merkezinde kurulan stantları ilgiyle gezen öğrencilere ayrıca çeşitli konularda da tiyatro gösterileri gerçekleştirildi. Adliyede bir duruşmanın da sahnelendiği şenlikte Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde okuyan geleceğin öğretmen adayları da görev aldı.

Çocuklara sosyal bilimleri tanıtabilmek için hazırladığı 'Bilimin En Sosyal Hali' projesinin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Esra Mindivanlı Akdoğan, yapılan etkinliklerle 3 bine yakın öğrenci ve katılımcıya ulaşmayı başardıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün destek verdiği projede temel amaçlarının çocuklara bilimi sevdirmek olduğunu ifade eden Akdoğan, Katılımcılara özellikle de çocuklara özellikle sosyal bilimleri daha iyi tanıtabilmek için çalışma yapıyoruz. Sosyal bilimlerle fen bilimlerinin ilişkisini anlatmaya çalışıyoruz. Deneylerle sosyal bilgilerin bağlantılarını anlatmaya çalışıyoruz. Hedef kitlemiz her yaş grubu. Temel amacımız çocuklara bilimi sevdirmek, ama sıkmadan sevdirmek. Aslında çocukların merak duygusu bilimi geliştirmeye yönelik bir his. Biz çocukların merak duygusunu bilime yönlendirmeye çalışıyoruz. Çocukları hem eğlendirip hem de bilime olan meraklarını artırmak istiyoruz dedi.

Projeye öğretmen adayı öğrencilerinin de katıldığını ifade eden Akdoğan, Biz Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi olarak bu projeyi yürütüyoruz. Bizim öğrencilerimiz de yarın öğretmen olduklarında çocuklara bilimi nasıl sevdirebilirler bunu görebilmek için hem katılımcı olarak gelip dolaşabiliyor hem de rehber öğrencilerimiz çocuklarımız hocalarına yardımcı oluyorlar. Geleceğin öğretmenleri burada. Bizimle birlikte 'bilim nasıl öğretilir, öğrencilere nasıl sevdirilir ve hedef kitleye nasıl ulaşılır' şu anda onu görüyorlar çocuklarımız diye konuştu.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Ebru Ocakçı, sosyal bilimlerin çeşitli alanlarına dikkat çekmek için çalıştıklarını kaydetti. Proje kapsamında öğrencilere digital öykü nasıl hazırlanır, kullanılan animasyon programları konusunda bilgiler verdiğine belirten Ocakçı, küçük öğrencilerin ilgisinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yüksek lisans öğrencisi olduğunu ifade eden Beyza Kul ise bir öğrenci olarak etkinliğe katıldığı için kendisini şanslı gördüğünü söyledi. Etkinliğin kendisi için bir staj gibi olduğunu vurgulayan Beyza Kul, Burada öğrencilerle birebir iletişim halindeyim. Gelecekte eğer öğretmen olursam 'ne ile karşılaşırım, çocuklara nasıl yaklaşmam gerekiyor' burada hocalarımdan hep bunları öğreniyorum. Gerçekleştirilen etkinlikleri de öğrencilerime nasıl kullanabilirim, nasıl uygulayabilirim onları da öğreniyorum diye konuştu.