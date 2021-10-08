Son dakika... Esenyurt'ta, 11 işçinin çadırlarda çıkan yangında ölümüne ilişkin davada karar açıklandı - Son Dakika

Esenyurt'ta, 11 kişinin hayatını kaybettiği bir alışveriş merkezi inşaatının şantiyesindeki çadırlarda çıkan yangına ilişkin 15 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 2 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, hayatını kaybedenlerin yakınları da hazır bulundu.

Katılan Ayşe Kıyak, oğlunun ölümüne sebep olan kişilerin ceza almasını talep ederken, bir diğer katılan Sebahattin Yağal da "Bu olayda ağabeyimi kaybettim. Sorumluların cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Bir kısım katılanların avukatları da sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Tutuksuz sanıklar Cem Yıllar ile Kadir Altun, önceki savunmalarını tekrar ederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme 3 sanığın cezasında indirim uygulamadı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ömer Faruk Gülmez'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" ve "genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması" suçlarından, sanıklar Cemal Birol Meral ve Vehbi Ergin Öztürk'ün de "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan beraatlerine karar verdi.

Sanıklar Kadir Altun, Mehmet Altun ve Abdullah Altun'un "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarını işlediğini ancak eylemle iki suçun aynı anda işlendiğini belirten mahkeme, sanıkların en ağır cezayı gerektiren "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti. Mahkeme, suçun işleniş şekli, sanıkların asli kusurlu oluşu ve kusurunun ağırlık düzeyi, olayın meydana geldiği yer ve vefat eden işçi sayısını dikkate alırak, bu 3 sanığın onar yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanıkların suçu "bilinçli taksir" ile işlediğine kanaat getiren mahkeme, cezayı 14'er yıla çıkarttı. Sanıkların fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve verilen hükmün gelecekleri üzerindeki etkisini nazara alarak, cezada indirim uygulamadı.

Mahkeme, aynı gerekçeyle sanık Şaban Bakırcı'yı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 8 yıl hapse mahkum ederken, sanığın suçu "bilinçli taksirle" işlediğinden cezasını 11 yıl 2 ay 12 güne çıkarttı. Sanık Bakırcı'nın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme, cezayı 9 yıl 4 aya düşürdü.

Sanık Cem Yıllar ve Nuri Şener Tığlı'yı da "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan altışar yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanıkların suçu "bilinçli taksirle" işlediğini dikkate alarak, cezalarını 8 yıl 4 ay 24'er güne çıkarttı. Mahkeme, duruşmalardaki iyi hallerinden dolayı bu sanıkların cezalarını yedişer yıla indirdi.

Mahkeme, sanık Hikmet Tezcan, Hakan Mintaş, Yalçın Arıcı, Ahmet Salahattin Şakarcan, Çoşkun Yılmaz ve Orhun Kartal'ı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 5 yıl onar ay hapse mahkum etti.

Mahkeme, ceza verdiği sanıklarda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

"Karar umut verici"

Karara ilişkin açıklama yapan katılanların avukatı Gökhan Küçük, Esenyurt çadır yangını dosyasında 9,5 yılın ardından Yargıtay bozma ilamından sonra tekrar karar açıklandığını belirterek, "İşçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığı noktada nelerle karşılaşacağının belirlenmesi açısından bu karar umut verici. Ölen çocukları olan anneler, 9 yıl boyunca bu davayı takip etti. Eşi ölen, çocuğu ölen takip etti. Onlar da kararın bu yönde çıkmasına sevindiler." ifadelerini kullandı.

Yakınlarını kaybedenler de çıkan karardan mutlu olduklarını dile getirdi.

Davanın geçmişi?

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Esenyurt'taki bir alışveriş merkezi inşaatı şantiyesindeki çadırlarda çıkan ve 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davada, 6 sanığın beraatine karar vermişti.?

Mahkeme sanıklar Kaldem İnşaat'ın ortakları Mehmet Altun, Abdullah Altun, Kadir Altun ve elektrik teknikeri Şaban Bakırcı'nın "1. derece asli kusurlu olarak taksirle 11 kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, sanıklar Kaldem Firması'nın İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Cem Yıllar ve Miratek Firması İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusu Ömer Faruk Gülmez'in "1. derece tali kusurlu olarak taksirle 11 kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan 6 yıl, TAPAS İnşaat İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusu Hikmet Tezcan'ın aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.?

Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu karar hakkında kısmen onama ve bozma kararı vermişti. Daire, sanıklar Andreas Michael Hohlman, Kaan Akarsu, Süleyman Arslan, Arif Korkmaz, Sezgin Atalay ve Erdal Gümüş hakkında verilen beraat kararının onanmasına hükmetmişti.?

Kayı İnşaat, Miratek Limited Şirketi ve Miratek Şirketinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Nuri Şener Tığlı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmeden Yargıtay 12. Ceza Dairesi, suç duyurusunda bulunulanlar hakkında dava açılmasının sağlanmasının ardından bu dava dosyası ile birleştirilmesine karar vermişti.?

Olayda bilinçli taksir koşullarının oluşup oluşmadığı hususu tartışılıp, kusur durumlarına ilişkin gerekli görülmesi halinde yeniden teknik bilirkişiden rapor aldırıldıktan sonra sanıkların hukuki durumları değerlendirilerek sorumlulukların tespiti yerine, eksik inceleme sonucu karar verilmesinin kanuna aykırı olduğunu vurgulayan Yargıtay, sanık ve katılan avukatlarının temyiz itirazlarını yerinde görerek hükmü bozmuştu.

Dosyaya 7 sanık daha eklendi

Yargıtay ve yerel mahkemenin olayla ilgisi olduğu iddiasıyla Kayı İnşaat yetkilileri Vehbi Engin Öztürk, Ahmet Selahattin Şakarca, Çoşkun Yılmaz ve Orhun Kartal ile Miratek İş Güvenliği Uzmanı Nuri Şener Tığlı, Miratek Danışmanlık yetkilisi Hakan Mintaş, Miratek İş Geliştirme Uzmanı Cemal Birol Meral ve Yalçın Arıcı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bu kapsamda 8 kişi hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ek iddianame düzenlendi. Yargıtay'dan dönen bu dava dosyasıyla 8 kişinin dosyası birleştirilmesiyle sanık sayısı 15'e yükselmişti.