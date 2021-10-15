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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ni tanıttı: (1) - Son Dakika

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ni tanıttı: (1)

15.10.2021 11:41
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ni tanıttı: (1)

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderlerinin 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirlerinin 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığının 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderlerinin 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirlerinin 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığının 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

2022 yılı bütçe hazırlıklarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından; Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere, tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşların katkılarıyla tamamlandığını belirten Oktay, hazırlık sürecinde ilgili tüm tarafların ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınarak değerlendirildiğini söyledi.

Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin bugün itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmaya hazır durumda olduğunu ifade etti.

AK Parti hükümetleri döneminde elde edilen tüm kazanımlar için bütçelerin etkili birer araç olarak kullanıldığını anlatan Oktay, bütçe disiplini ilkesi çerçevesinde oluşturulan mali alanın, iktisadi kalkınmaya yönelik ulaştırma, tarım ve enerji gibi altyapı yatırımlarının yanı sıra eğitim, sağlık ve sosyal yardımlar başta olmak üzere sosyal gelişime yönlendirildiğini belirtti.

Oktay, 2022 yılı bütçesinin AK Parti hükümetlerinin 20'nci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından hazırlanan 4'üncü bütçe olduğunu hatırlattı.

"Tüm kurumlarımız, kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullandılar"

Kovid-19 salgınıyla artan küresel belirsizliklerin tüm dünyada üretimi, istihdamı ve sermaye dolaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğinin altını çizen Oktay, birçok ülke ekonomisinin küçüldüğü geçen yıl, krizi fırsata çevirecek araçları kamuya sağlayan yapıda bir bütçe hazırladıklarını ve yıl boyunca tüm kurumların kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullandıklarını anlattı.

Fuat Oktay, "Büyüme oranlarımızdan ihracat rekorlarına, sanayi üretimindeki artıştan cari açığımızdaki iyileşmeye kadar pek çok gösterge, Kovid-19 salgınına rağmen Türkiye'nin yoluna güçlenerek devam ettiğini ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Geçen yıl gerçekleştirilen yüzde 1,8'lik büyüme ivmesinin 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme oranlarıyla devam ettirildiğini anımsatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatımız, Cumhuriyet tarihimizde yeni bir rekora daha imza atarak, yıllık bazda 212 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bunların yanında, hastaneler, otobanlar, demir yolları, köprüler, tüneller, barajlar, içme suyu ve sulama tesisleri, organize sanayi bölgeleri, AR-GE merkezleri, salgın destekleri ve yerli aşı projesi, enerji ve savunma sanayi projeleri gibi sayısız yatırımı içinde bulunduğumuz bütçe döneminde hayata geçirdik. Yeni yatırımlarımıza salgın döneminde de hız kesmeden devam ettik, ediyoruz."

Bu başarıda maliye politikasının güçlü bir biçimde kullanılmasının önemli ölçüde etkili olduğunu belirten Oktay, "2022 bütçe teklifini de kovid salgınının artçı sarsıntılarına rağmen güçlenen, kalkınan ve büyüyen Türkiye vizyonuyla hazırladık. Hazırlanan bütçe teklifi; kalkınma hedeflerimiz, ülkemizin refahını artırma gayretimiz ve istikrarımızın dayanağını oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Bütçenin, tüm sektörleri yatay kesen yeşil dönüşümü odağına alarak karbon nötr yatırımları ve süreçleri destekleyen, yeşil ekonomiye geçiş sürecini hızlandıracak nitelikte olduğunu vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"Bu yaklaşımla sadece emisyon azaltıcı değil aynı zamanda yutak alanların artırılmasını sağlayan projeleri hayata geçireceğiz. En etkin ve modern izleme ve denetleme sistemlerini kurarak çevresel tahribatı azaltacak, sürdürülebilir üretim ve tüketimi destekleyeceğiz. Yeşil büyüme yaklaşımımızla afet riski altında bulunan yapıların ve alanların dayanıklılığını artırarak, kentsel altyapıyı iyileştirecek, su kaynaklarının uygun kullanımı ve yönetimini daha da geliştireceğiz. Söz konusu yatırımlarda, ülkemizin bu konuda benimsediği ulusal stratejiler ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi uluslararası taahhütleri de gözeteceğiz. İnsanımızı merkeze alan bir icraat bütçesi olan 2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde bir kilometre taşı olacaktır. 2022 bütçesi, yapay zeka ekosistemine değer üreten, araştırma, girişimcilik ve inovasyonu destekleyen, milli uzay programını adım adım hayata geçiren ve yenilenebilir enerji altyapısını güçlendiren Türkiye'nin yenilikçi ve çevreci bütçesidir."

Fuat Oktay, sağlıktan eğitime, güvenlikten ulaştırmaya, sanayiden ekonomiye, kadının güçlendirilmesinden sosyal yardımlara kadar her alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde somut ve dinamik politikaları, bütçe temelinde birer birer uygulamaya geçirmeye devam edeceklerini bildirdi.

"Merkezi yönetim bütçesi kapsamında 224 kamu idaresinin bütçesi bulunmakta"

Merkezi yönetim bütçesi kapsamında, 224 kamu idaresinin bütçesinin bulunduğunu belirten Oktay, "2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olacağı tahmin edilmektedir." dedi.

2022 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını da paylaşan Oktay, personel giderleri için toplam 493,9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri için 128,1 milyar lira, cari transferler için 657,3 milyar lira, sermaye giderleri için 132,3 milyar lira, sermaye transferleri için 10 milyar lira, borç verme giderleri için 61,6 milyar lira, yedek ödenekler için 27,4 milyar lira, faiz giderleri için 240,4 milyar lira ödenek öngörüldüğünü aktardı.

(Sürecek)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ni tanıttı: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ni tanıttı: (1) - Son Dakika
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