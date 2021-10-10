Son dakika haber: Elazığ'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

SURİYE'de terör örgütü tarafından gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu şehit olan Cihat Şahin'in (34) Elazığ'daki baba evine acı haber ulaştı.

Fırat Kalkanı bölgesi Azez'de güvenlik güçlerinin olduğu konvoya terör örgütü PKK/ YPG mensupları tarafından roketli saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda isabet alan zırhlı araçta bulunan Elazığlı Özel Harekat polisi Cihat Şahin şehit oldu. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken Fırat Kalkanı bölgesinde görevlendirilen şehidin acı haberi Elazığ'da merkeze bağlı Kırklar Mahallesinde bulunan baba evine ulaştı. Evine Türk bayrağı asılan biri 3, diğeri 7 yaşındaki 2 çocuk babası şehit Şahin'in 7 kardeşten dördüncüsü olduğu ve annesi Emine ile Mehmet Şahin'in kızlarını üniversiteye kayıt yaptırmak için Eskişehir'e gittikleri öğrenildi. Cihat Şahin'in acı haberini Eskişehir'de alan acılı aile, Gaziantep'e hareket etti.