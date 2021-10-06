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Son dakika haber... Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı, Lübnan'ın önemli bir yol ayrımında olduğunu söyledi - Son Dakika

Son dakika haber... Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı, Lübnan'ın önemli bir yol ayrımında olduğunu söyledi

06.10.2021 20:51
Son dakika haber... Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı, Lübnan'ın önemli bir yol ayrımında olduğunu söyledi

Son dakika habere göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Lübnan'ın "önemli bir yol ayrımında" olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Lübnan'ın "önemli bir yol ayrımında" olduğunu belirtti.

Christodoulides, resmi temaslarda bulunmak üzere ilk kez geldiği Lübnan'da, mevkidaşı Abdullah Buhabib ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Lübnan önemli bir yol ayrımında. Yeni hükümet ekonomik kriz gölgesinde sorunlarla yüzleşmeli." diyen Christodoulides, hızlı bir şekilde reformların yapılması gerektiğini söyledi.

GKRY ile Lübnan'ın ortak öneme sahip meseleleri bulunduğunu ifade eden Christodoulides, Doğu Akdeniz'de yaşanan değişimler, Lübnan'a elektrik üretimi için gaz nakli gibi konuların bunlardan bazıları olduğunu belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Christodoulides, Bakan Buhabib'i Lefkoşa'da yapılması planlanan Yunanistan, GKRY ve Lübnan üçlü zirvesine katılım için davet etti. Açıklamada başka bir bilgi paylaşılmadı.

Lübnan Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, Christodoulides'in, Başbakan Necib Mikati ile de başkent Beyrut'ta bir araya geldiği, ikili ilişkileri ve Lübnan ile bölgedeki gelişmeleri görüştüğü aktarıldı.

GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, bir günlük bir ziyaret için bugün Lübnan'a gelmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs, Lübnan, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı, Lübnan'ın önemli bir yol ayrımında olduğunu söyledi - Son Dakika


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